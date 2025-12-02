Peru’da nehir kıyısında heyelan felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.12.2025 00:52
Peru'nun Ucayali Nehri kıyısındaki Iparia kentinde heyelan meydana gelmesi sonucu iki tekne battı. Yaşanan felakette bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralı ve 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer tarafından 2 kişinin kayıp olduğunu ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Peru'nun Portillo eyaletinde yer alan Iparia kentinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Amazon Ormanları bölgesinde yer alan Ucayali Nehri kıyısında bulunan kentteki heyelanda iki tekne battı.

12 ÖLÜ 20 YARALI

Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Peru basını, teknelerin heyelan sırasında Iparia Limanı'nda olduğunu ve teknelerde aralarında öğretmenler ve doktorların bulunduğu çok sayıda yolcunun bulunduğunu ifade etti.

