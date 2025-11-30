30 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Rusya: Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya: Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2025 16:53 Güncelleme: 30.11.2025 17:09
ABONE OL
Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları (İDA) saldırısına uğradığını belirten Zaharova, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını kaydetti.

Zaharova, gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DENİZDEKİ SEYRÜSEFERE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğuna işaret eden Zaharova, "Kiev yönetiminin terör eylemlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri dahil Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm yollarını arayanlar için bir sinyal olduğunu" vurguladı.

Sözcü Zaharova, Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırılarını kınama çağrısında bulunarak, "Bu, denizdeki seyrüsefere tehdit oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Kiev tanker gemilerini neden vurdu?Kiev tanker gemilerini neden vurdu? KİEV TANKER GEMİLERİNİ NEDEN VURDU?
Karadeniz açıklarında peş peşe patlama!Karadeniz açıklarında peş peşe patlama! KARADENİZ AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE PATLAMA!
KAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlamaKAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlama KAIROS'TAN SONRA VIRAT GEMİSİNDE PATLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör