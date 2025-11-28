Karadeniz açıklarında peş peşe patlama! Sabotaj şüphesi masada
Karadeniz açıklarında art arda iki gemide meydana gelen patlamalar, “sabotaj mı?” sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Olayların ardından gözler patlamaların kaynağına çevrilirken konu A Haber ekranlarında uzmanlarla birlikte değerlendirildi. Canlı yayına katılan Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, patlamaların bir dron saldırısından mı yoksa sürüklenen mayınlardan mı kaynaklandığına dair kritik analizlerde bulundu.
Karadeniz açıklarında arka arkaya iki gemide yaşanan patlama sonrasında sabotaj mı? soruları gündeme gelirken konu A Haber'de de masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dron saldırısı mı yoksa mayın isabeti mi? sorularını yanıtladı.
İKİ KRİTİK İHTİMAL: DRON MU MAYIN MI?
Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, yaşanan patlamanın görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulunarak hasarın büyük, alınan darbenin ise çok geniş olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Şimdi buradaki patlamanın şiddeti, hasarın çok büyük olduğunu ve aldığı yüzeydeki darbenin çok geniş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün drone'ların üzerindeki silah yükü düşünüldüğünde böyle bir patlamaya sebebiyet verecek durumda değil. Eğer bu bir hava saldırısıysa, yani ya bir hava platformundan veya bir deniz platformundan buraya bir saldırı olduysa ya roket ya da füzedir. Dolayısıyla bunun drone olma ihtimali yok. Bu, ikinci bir ihtimal, bunda mayın olma ihtimali çok yüksek.
Patlamanın merkezine baktığınız zaman satıh yani su yüzeyine daha yakın bir yerde. Yani geminin üzerinde veya ne bileyim güverte kısmına yakın bir yerde bir ateş, patlama yerini görmüyoruz. Tabii ben buradan kestiremiyorum, önü mü arkası mı?
UKRAYNA MAYINLARI YENİDEN Mİ DOLAŞIMDA?
Ön tarafsa mayın olma ihtimali, önden darbe aldığı için, patlamanın ve hasarın büyük olması nedeniyle mayın olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Bu Karyos'tan herhalde bir açıklama gelmedi ilk önce.
Şimdi bunda mayın olma ihtimalinin olma ihtimali şöyle yüksek. Bu Odessa tarafından Sivastopol'a doğru çok mayın döşemişti Ukrayna. Çünkü Sivastopol'dan çıkışları engellemek için dolayısıyla o zamanlarda çok konuşmuştuk bunu. Rüzgarın seyri, akıntının yönü, dolayısıyla Romanya, Bulgaristan üzerinden boğaza sürüklemişti bu mayınları. Bu patlamanın da olduğu yere baktığımızda Kefken açıklarında yaklaşık 50 mil kadar mayın olma ihtimali, yani aynı mayınların yine sürüklenerek o güzergah üzerinden geldiğini düşünürsek mayın olma ihtimali yüksek.
"HAVADAN ATILAN BİR MÜHİMMAT DA OLABİLİR"
Açık denizde sürüklenen mayınlar olabileceğini ve gemilerin bu yolla isabet almış olabileceği sorularına değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, VIRAT gemisinden yapılan çağrıya dikkat çekerek şifre iddialarına yanıt verdi:
Burada tabii drone kelimesi, yani yabancı telaffuzlarda, ifadelerde her türlü SİHA da olabilir. Havadan atılan bir mühimmat da olabilir. Yani biz drone deyince o elimizdeki küçük şeyleri düşünmeyelim yani.
Şöyle, dünyada şimdi yaygın bir kanaat var. Yani bu drone modu olduğu saldırı. Her duyduğu sesi, her saldırıyı direkt drone diye yoruyor.
Bunun içerisinde dediği gibi SİHA var, füzeli saldırısı var. Ondan sonra mesela ben o, Karyos, tek başına bir olay olsa mayın ihtimalini ben göz önünde bulundururum.
Onun edenle biraz bir füzeli saldırı. Yani o şeydeki hasarı bilmiyoruz biz Fırat'takini. Evet. Ne olduğunu hakkında bir bilgi yok. Sadece bir saldırı var. Personelin o saldırı yani tanımına bakarak da ben bir doğrudan nokta teşhisi doğru bulmam.
Ama çok net ifade kullanıyor. "Bu başka bir gemiden kaydedilen görüntü." Yardım çağrısı var. Başka bir gemi de o yardım çağrısını duyduğu için kaydediyor.
"İKİ PATLAMA BİRBİRİNE BENZEMİYOR"
Drone deyince hani o küçük drone'lu saldırılardan biri olduğu yönünde bir kanaat oluşturmaz bende. Bu çünkü her türlü şeyi direkt drone diye yoruyorlar ki akşam saatlerinde oluyor bu olay. Yani karanlıkta benim bildiğim meydana geliyor.
Şöyle de düşünebiliriz. Her iki olayı da organize bir durum itibarıyla gerçekleştiğini düşünürsek birbirlerine fazla da benzerlik göstermiyor. Yani bir tek elden yapılan, hedefleri işte Karadeniz'de takip edilen ve saldırı da doğal olarak aynı bir malzemeyle yapılacak. E şimdi bakıyorsunuz orada patlama çok büyük, şiddet çok fazla.
