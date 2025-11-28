Karadeniz açıklarında peş peşe patlama! Sabotaj şüphesi masada

Karadeniz açıklarında arka arkaya iki gemide yaşanan patlama sonrasında sabotaj mı? soruları gündeme gelirken konu A Haber'de de masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dron saldırısı mı yoksa mayın isabeti mi? sorularını yanıtladı.

İKİ KRİTİK İHTİMAL: DRON MU MAYIN MI?

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, yaşanan patlamanın görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulunarak hasarın büyük, alınan darbenin ise çok geniş olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi buradaki patlamanın şiddeti, hasarın çok büyük olduğunu ve aldığı yüzeydeki darbenin çok geniş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün drone'ların üzerindeki silah yükü düşünüldüğünde böyle bir patlamaya sebebiyet verecek durumda değil. Eğer bu bir hava saldırısıysa, yani ya bir hava platformundan veya bir deniz platformundan buraya bir saldırı olduysa ya roket ya da füzedir. Dolayısıyla bunun drone olma ihtimali yok. Bu, ikinci bir ihtimal, bunda mayın olma ihtimali çok yüksek.

Patlamanın merkezine baktığınız zaman satıh yani su yüzeyine daha yakın bir yerde. Yani geminin üzerinde veya ne bileyim güverte kısmına yakın bir yerde bir ateş, patlama yerini görmüyoruz. Tabii ben buradan kestiremiyorum, önü mü arkası mı?