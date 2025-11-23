Nijerya’da büyük kaçış! Kaçırılan 300 çocuktan 50’si esaretten kurtuldu

23 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 17:04
Nijerya’da bir Katolik okulundan silahlı kişiler tarafından kaçırılan 300’den fazla çocuktan 50’sinin kaçmayı başardığı, bir Hristiyan grup tarafından Pazar günü yapılan açıklamada bildirildi.

"Haber aldık. Elli öğrenci kaçtı ve aileleriyle yeniden buluştu," diyen Nijerya Hristiyan Derneği, öğrencilerin Cuma ile Cumartesi arasında kaçtığını belirtti.

Silahlı kişiler, Cuma günü Nijer eyaletindeki St. Mary's karma eğitim okuluna baskın düzenleyerek 303 öğrenciyi ve 12 öğretmeni kaçırmıştı. Bu olay, Nijerya'daki en büyük toplu kaçırma vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

23 Kasım 2025’te Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Agwarra bölgesindeki Papiri’de bulunan St. Mary’s Katolik Okulu’ndaki bir sınıftan genel bir görüntü. Hristiyan bir grubun 23 Kasım’da yaptığı açıklamaya göre, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 300’den fazla çocuktan 50’si kaçmayı başardı. (Fotoğraf: Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP)23 Kasım 2025’te Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Agwarra bölgesindeki Papiri’de bulunan St. Mary’s Katolik Okulu’ndaki bir sınıftan genel bir görüntü. Hristiyan bir grubun 23 Kasım’da yaptığı açıklamaya göre, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 300’den fazla çocuktan 50’si kaçmayı başardı. (Fotoğraf: Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP)

NİJERYA'DA GÜVENLİK ENDİŞELERİ: OKULLAR KAPANMAYA BAŞLADI

Bu kaçırma olayı, silahlı kişilerin komşu Kebbi eyaletindeki bir ortaokula Pazartesi günü düzenlediği baskında 25 kız öğrenciyi kaçırmasının hemen ardından gerçekleşti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da güvenlik endişeleri artarken, ülkenin diğer bölgelerinde de okullar birbiri ardına kapanmaya başladı.

St. Mary's okulundan kaçırılan 8 ila 18 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarının sayısı, okulun toplam 629 öğrencisinin neredeyse yarısına denk geliyor.

Bu olay, Nijerya’daki en büyük toplu kaçırmalardan biri olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP)Bu olay, Nijerya’daki en büyük toplu kaçırmalardan biri olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP)

"KALANLARIN KURTULMASI İÇİN DUA EDİN"

Nijerya hükümeti, kaçırılan öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

Nijer Eyaleti Nijerya Hristiyan Derneği Başkanı Rahip Bulus Dauwa Yohanna açıklamasında "Bu 50 çocuğun kaçıp geri dönmesi bize bir nebze olsun rahatlama getirse de, kalanların kurtarılması ve sağ salim dönmesi için dualarınızı sürdürmenizi rica ediyorum." dedi.

