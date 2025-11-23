Nijerya’da büyük kaçış! Kaçırılan 300 çocuktan 50’si esaretten kurtuldu

23 Kasım 2025’te Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Agwarra bölgesindeki Papiri’de bulunan St. Mary’s Katolik Okulu’ndaki bir sınıftan genel bir görüntü. Hristiyan bir grubun 23 Kasım’da yaptığı açıklamaya göre, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 300’den fazla çocuktan 50’si kaçmayı başardı. (Fotoğraf: Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP)

NİJERYA'DA GÜVENLİK ENDİŞELERİ: OKULLAR KAPANMAYA BAŞLADI

Bu kaçırma olayı, silahlı kişilerin komşu Kebbi eyaletindeki bir ortaokula Pazartesi günü düzenlediği baskında 25 kız öğrenciyi kaçırmasının hemen ardından gerçekleşti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da güvenlik endişeleri artarken, ülkenin diğer bölgelerinde de okullar birbiri ardına kapanmaya başladı.

St. Mary's okulundan kaçırılan 8 ila 18 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarının sayısı, okulun toplam 629 öğrencisinin neredeyse yarısına denk geliyor.