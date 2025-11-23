Nijerya’da büyük kaçış! Kaçırılan 300 çocuktan 50’si esaretten kurtuldu
Nijerya’da bir Katolik okulundan silahlı kişiler tarafından kaçırılan 300’den fazla çocuktan 50’sinin kaçmayı başardığı, bir Hristiyan grup tarafından Pazar günü yapılan açıklamada bildirildi.
"Haber aldık. Elli öğrenci kaçtı ve aileleriyle yeniden buluştu," diyen Nijerya Hristiyan Derneği, öğrencilerin Cuma ile Cumartesi arasında kaçtığını belirtti.
Silahlı kişiler, Cuma günü Nijer eyaletindeki St. Mary's karma eğitim okuluna baskın düzenleyerek 303 öğrenciyi ve 12 öğretmeni kaçırmıştı. Bu olay, Nijerya'daki en büyük toplu kaçırma vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.
NİJERYA'DA GÜVENLİK ENDİŞELERİ: OKULLAR KAPANMAYA BAŞLADI
Bu kaçırma olayı, silahlı kişilerin komşu Kebbi eyaletindeki bir ortaokula Pazartesi günü düzenlediği baskında 25 kız öğrenciyi kaçırmasının hemen ardından gerçekleşti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da güvenlik endişeleri artarken, ülkenin diğer bölgelerinde de okullar birbiri ardına kapanmaya başladı.
St. Mary's okulundan kaçırılan 8 ila 18 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarının sayısı, okulun toplam 629 öğrencisinin neredeyse yarısına denk geliyor.
"KALANLARIN KURTULMASI İÇİN DUA EDİN"
Nijerya hükümeti, kaçırılan öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.
Nijer Eyaleti Nijerya Hristiyan Derneği Başkanı Rahip Bulus Dauwa Yohanna açıklamasında "Bu 50 çocuğun kaçıp geri dönmesi bize bir nebze olsun rahatlama getirse de, kalanların kurtarılması ve sağ salim dönmesi için dualarınızı sürdürmenizi rica ediyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Bir şey olmaz" demeyin: Fazla ekran çocuklarda hangi sorunları doğuruyor?
- BJK-Samsunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu?
- İŞKUR 2025 en çok aranan meslekler listesi: Açık iş ve istihdam verileri güncellendi
- Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler
- 2025 Öğretmenler Günü şiirleri: Kısa uzun duygusal 2-3-4 kıta şiir örnekleri
- ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?
- Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu
- Sıcaklıklar 6 derece düşüyor: Mont ve botlarınızı hazırlayın! Hangi illerde sağanak bekleniyor?
- ALES 2025 süresi ve soru sayısı: ALES/3 saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- Bu ses tehlikeli mi? Parmak çıtlatma hakkındaki büyük yanılgı ne?