AB'den 100 milyar euroluk "Askeri Schengen" planı! Amaç Rusya'ya karşı hızlı savunma
Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş politikası nedeniyle güvenliğini arttırma kararı alarak Askeri Schengen uygulamasını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Rusya'ya karşı askeri hareketliliğini artırarak Avrupa içerisinde askerlerin daha hızlı yer değiştirmesine olanak sağlanacak. Peki Askeri Schengen kararı neleri içeriyor? A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Uğur Özgöker ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Avrupa'nın Rusya'ya karşı aldığı savunma hamlesini geçmişten günümüze doğru değerlendirdi.
Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle yeni bir savunma politikasını devreye sokuyor. Buna göre AB'nin Rusya'ya karşı askeri hareketliliğini artırması amacıyla Avrupalı ülkeler içerisinde askerlerin yer değiştirmesine olanak sağlayacak "Askeri Schengen" planını hayata geçiriyor. Peki "Askeri Schengen" planı nedir? Nasıl devreye girecek? Avrupa'nın savunma gücü Rusya'ya karşı engel olabilecek mi? A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Uğur Özgöker ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, alınan Askeri Schengen kararını değerlendirirken geçmişten günümüze AB ve NATO'nun kurulma amacını sıraladı.
ASKERİ SCHENGEN KARARI NEDİR?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın etkisiyle savunma politikalarını hızla güçlendirmeye yönelen Avrupa Birliği (AB), gündeminde askeri hareketliliği ileri bir seviyeye taşıma kararı aldı. Buna göre Schengen'in sivillere sağladığı serbest dolaşım modeline benzer bir yapının bu kez askeri faaliyetler için uygulanması planlanıyor. AB Komisyonu, askerlerin ekipmanların ve diğer askeri unsurların Avrupa içinde daha hızlı ve engellere takılmadan intikal edebilmesi amacıyla "Askeri Schengen" sisteminin hayata geçirecek.
BÜROKRASİDE CİDDİ AZALMA HEDEFİ
Komisyonun temel amacı, askeri birliklerin hareketi sırasında karşılaşılan bürokratik engelleri en az seviyeye indirilmesini amaçlıyor. Uygulamada birliklerin AB'nin batısından doğusuna sevki kimi zaman haftalar sürmesi nedeniyle bazı üye ülkeler, kendi topraklarından geçecek askeri unsurlar için 45 güne varan ön bildirim süresi talep ediyor.
"Askeri Schengen" sayesinde sınır geçişlerinin en fazla üç iş günü içinde tamamlanması ve tüm 27 AB ülkesi için tek ve standart bir izin sürecinin oluşturulması planlanıyor. Böylece ittifak içinde askeri sevkiyatların çok daha hızlı ve koordineli şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.
Buna göre;
Tank ve askerler sınırda beklemeyecek
Normalde 3 gün, krizde 6 saatte geçecek,
100 milyar euroluk yol, köprü, tünel yapılacak
"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KORKUSU RUSYA'NIN TOPRAKLARINA GİRMESİ"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Avrupa Birliği'nin (AB) kurulma sürecine ilişkin kronolojik bilgi vererek Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın Rusya'dan açıkça korktuğunu belirtti.
İlk Avrupa'nın askeri ittifak, daha doğrusu dünya üzerindeki ilk daimi, yani askeri ittifaklar... Etok, geçici bir olaya özgüdür. Bu Haçlı Seferleri olabilir, Kudüs vesaire olabilir. Düşmanı bertaraf edersiniz, ittifak dağılır. Buna bir de Permanent dediğimiz daimi ittifaklar vardır. İşte ilk olarak dünya üzerinde Batı Avrupa Birliği 1948. Kimler kurdular? Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İngiltere. Şimdi buradaki şey asıl bunların dördü II. Dünya Harbi'nde Alman işgaline uğramıştı. Ama Almanya zaten o tarihte kendisi dört işgal bölgesindeydi. Dolayısıyla yani Almanya'ya karşı gibi gösterdiler, değil asıl Sovyetler Birliği'ne karşı. Çünkü o zaman Sovyetler Birliği Berlin'deydi, buradaydı. Ve 1945-1948 arası savaş bittikten 3 yıl savaştan sonra Sovyetler Birliği şu Doğu Avrupa'da 1 milyon 200 bin kilometrekare toprağıyla, savaşsız iktidarları devirerekten, baskıyla, idamla vesaire.
Özgöker; Trump'ın Avrupalı ülkelere verdiği savunma sanayiini desteğini düşürmesiyle Avrupalı ülkelerin Rusya'yı tehdit olarak görerek korku yaşadığını belirtti.
"Avrupa, Rusya Ukrayna'yı işgal edince 2022'de muazzam şekilde korktular. Şimdiye kadar Almanya ve Japonya II. Dünya Savaşı'ndan sonra 30 sene onlara silah yapmaları yasaklandı. Denizaltı, askeri uçak falan filan. Sonradan yasak bitti, yine yapmadılar. İşlerine geldi. Çünkü o parayı ekonomiye, kültüre, sağlığa, ekonomik kalkınmaya ayırdılar. İşlerine geldi. Trump dedi ki, siz de koyun elinizi altına dedi. Şimdi oranlara bakın. Almanya yılda hiç şey yapmazken bakın 88.5, 100 milyar doları aştı diyor. Bu 100 milyar dolar var ya, bir senede harcadığı 80 senelik harcadığından fazla para savunmaya. Yani korku, korku dağları bekler var ya. Yani biliyor ki Ukrayna'dan sonra Polonya, Polonya'dan sonra Almanya'ya girecek yani Rusya. Bütün korkuları bu."
"SAVAŞ ÇIKARSA KALİNİNGRAD'DA ÇIKACAK"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Özgöker, Avrupa Birliği'nin (AB) Askeri Schengen projesi kapsamında Avrupa'nın kendi ordusunu kurmak istemeyeceğini belirterek olası bir savaşın Litvanya ve Polonya arasında kalan Kaliningrad bölgesinde çıkabileceğini ifade etti.
"Trump Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını istemez. Hatta "Silahı benden alın, bana parasını verin ve patron ben olayım" der. ABD bunu bırakmaz. Ukrayna'nın işgalinden sonra İsveç'le, Finlandiya'nın alınmasıyla buraya kadar NATO genişledi. Rusya'nın hiç istemediği bir şey. 1300 kilometre sınırı var Finlandiya'nın Rusya'yla. Çok önemli. Dolayısıyla savaş çıkarsa şimdi ben hep bunu söylüyorum. Üçüncüde şurada Kaliningrad'da çıkacak. Buradan Litvanya'dan geçecek. Burada Litvanya'nın nüfusu 2 milyon 300 bin. Yüzde 30'u Rus."
"RUSYA'NIN GÜCÜ LİTVANYA'YA GİRMEYE YETER"
Özgöker, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşı haricinde olası bir savaşı geçmişte kendi toprakları olan Litvanya üzerinden başlatabileceğine değinerek; "Trianon Antlaşmasıyla yüzde 60'ını kaybetti. Sırbistan özellikle. Yani Rusya'nın Avrupa içinde de destekçileri var. Bir karma karışık bir durum ortaya çıkıyor. Macaristan'ın durumu ayrı. Yani Rusya yanlısı falan değil. Avrupa'nın kendisine büyük kazık attığını Trianon Antlaşmasıyla yüzde 65'ini kaybetti sınırlarının. Sırbistan Ortodoks ittifakında tamam. Rus yanlısı. Yugoslavya, Güney Slav'ı. Rusya yanlısı. Ama Avrupa bir hep Rusya'ya karşı koymak ister, gücü yetmez. Şimdi komutanımız diyor ki Rusya'nın gücü Berlin'e girmeye yetmez, şu anda ama NATO üyesi ya, Litvanya'ya girmeye çok rahat yeter. Buraya girdiği anda, ayağını bastığı anda NATO'nun 5. maddesi. 27 ülke birden savaşa girecek." ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA İLERLEMEYE GÜCÜ YOK"
Coşkun Başbuğ, Putin'in en büyük idealinin daha önce federasyon çatısı altında olan ve şimdilerde NATO'ya üye olan ülkeler olduğuna dikkat çekerken yakın bir gelecekte Rusya'nın hayalini gerçekleştirme ihtimalinin bulunmadığının altını çizdi.
"Rusya'nın Ukrayna üzerinden ilerleme gücü yok. Rusya, Litvanya ile başbaşa kaldığında oraya girecek gücü yeter. Suvalki Koridoru (Kaliningrad'a gidiş güzergahı) o koridor NATO'nun en stratejik yeri. O gitti mi Avrupa riske girer diye NATO'nun bir konsepti hep vardır. Rusya'nın daha doğrusu Putin'in Litvanya, Polonya, Berlin gibi ülkelere ilerleme ideali var. Putin vermiş olduğu bütün konferanslarda, yazdığı yazılarda ısrarla Lenin'in, Stalin'in bile hatalar yaptığını, Rusya'nın diyor sınırı diyor Dublin'den başlar diyor ta Çin'e kadar götürüyor. Söylüyor bunu, açık açık söylüyor. Dublin'den başlar diyor Vladivostok'a kadar diyor Rus sınırıdır diyor. İdealimiz budur diyor. Buraları ele geçirmek. Şimdi uzun vadede Rusya'nın zaten hayali bu. Buraları kendi toprağı görüyor Putin. Ben hiç asla öyle bir uzun vadede de risk görmüyorum."
"ABD NATO'DA HER ZAMAN OLACAK"
Özgöker, ABD'nin İtalya'da bulunan NATO Savunma Koleji'ne bir rapor istediğini ve NATO'nun son durumuna ilişkin bilgi verilmesini istediğini belirterek; "O çalışmanın özet çalışmasında NATO'nun ruhunu yitirdiği, düşman olgusunu kaybettiği için ülkelerin inancını yitirdiği ve NATO'nun dağılmaya yüz tuttuğunu belirtti. Bunun üzerine Ukrayna savaşı bir anda ortaya çıktı."
Özgöker ayrıca NATO'nun kurulma nedenini açıklayarak; "NATO for Europe (NATO, Avrupa için nedir?) United States in (Amerika bunun içinde olacak, Avrupa'nın içinde olacak). Russia out (Rusya dışarıda olacak). Germany down (Almanya aşağıda olacak). NATO niçin var? Bunun için var. Amerika her zaman burada olacak. Rusya bunun dışında olacak. Almanya da kafasını kaldırdıkça indirecekler, ki yoksa işgal ediyor. Şimdi buna karşı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti." dedi.
