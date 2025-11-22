AB'den 100 milyar euroluk "Askeri Schengen" planı! Amaç Rusya'ya karşı hızlı savunma

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

ASKERİ SCHENGEN KARARI NEDİR?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın etkisiyle savunma politikalarını hızla güçlendirmeye yönelen Avrupa Birliği (AB), gündeminde askeri hareketliliği ileri bir seviyeye taşıma kararı aldı. Buna göre Schengen'in sivillere sağladığı serbest dolaşım modeline benzer bir yapının bu kez askeri faaliyetler için uygulanması planlanıyor. AB Komisyonu, askerlerin ekipmanların ve diğer askeri unsurların Avrupa içinde daha hızlı ve engellere takılmadan intikal edebilmesi amacıyla "Askeri Schengen" sisteminin hayata geçirecek.

BÜROKRASİDE CİDDİ AZALMA HEDEFİ

Komisyonun temel amacı, askeri birliklerin hareketi sırasında karşılaşılan bürokratik engelleri en az seviyeye indirilmesini amaçlıyor. Uygulamada birliklerin AB'nin batısından doğusuna sevki kimi zaman haftalar sürmesi nedeniyle bazı üye ülkeler, kendi topraklarından geçecek askeri unsurlar için 45 güne varan ön bildirim süresi talep ediyor.

"Askeri Schengen" sayesinde sınır geçişlerinin en fazla üç iş günü içinde tamamlanması ve tüm 27 AB ülkesi için tek ve standart bir izin sürecinin oluşturulması planlanıyor. Böylece ittifak içinde askeri sevkiyatların çok daha hızlı ve koordineli şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Buna göre;

Tank ve askerler sınırda beklemeyecek

Normalde 3 gün, krizde 6 saatte geçecek,

100 milyar euroluk yol, köprü, tünel yapılacak