Washington’da 1 trilyon dolarlık zirve! Trump Selman ile görüştü | Beyaz Saray ayrıntıları paylaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında imzalanan nükleer enerji, kritik mineraller, yapay zeka ve savunma alanlarını kapsayan kapsamlı anlaşmaların, ikili stratejik ortaklığı "tarihi bir seviyeye" taşıdığını duyurdu. Açıklamada özellikle Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırım taahhüdünün yaklaşık 1 trilyon dolara yükseldiği vurgusu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray kapsamlı bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, iki ülkenin ekonomik, savunma ve teknoloji alanlarındaki stratejik ortaklığını "tarihi ölçekte genişleten" bir dizi anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Mayıs ayında Riyad'da yapılan temasların üzerine inşa edilen bu yeni işbirliği paketinin, ABD için sağlanan 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü neredeyse 1 trilyon dolara çıkardığı kaydedildi.