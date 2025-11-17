Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Washington’da: İsrail ile normalleşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri El Sani (REUTERS)

RİYAD'IN GÜNDEMİNDE FİLİSTİN DEVLETİ DE VAR

Ziyaretin en hassas gündem maddelerinden birinin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durum ile Filistin-İsrail ilişkilerinin geleceği olacağı belirtiliyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Trump, Suudi Arabistan'ın "Abraham Anlaşmaları"na yakın zamanda katılmasını umut ettiğini belirtmişti.

Ancak Riyad, Gazze ve Batı Şeria süreçlerinde söz sahibi olmayı öncelikli görürken bir Filistin devletinin kurulması ve İsrail tarafından tanınmasını da şart koşuyor.

YAPAY ZEKADA ORTAK VİZYON

Suudiler, MBS liderliğindeki "Vision 2030" planı doğrultusunda yapay zekâ alanında ABD ile işbirliğini genişletmek istiyor. Krallık, gelişmiş yapay zekâ projeleri için Amerikan çip üreticilerinden erişim talep etti.

Bu hamle, Suudi Arabistan'ı küresel yapay zekâ ekosisteminin önemli bir merkezi haline getirme arzusunun bir yansıması olarak görülüyor.

NÜKLEER ENERJİ: STRATEJİK DÖNÜŞÜM

MBS'nin gündeminde, ABD ile sivil nükleer enerji alanında bir işbirliği anlaşması da bulunuyor.

Suudi Arabistan, Amerikan nükleer teknolojisine erişim ve güvenlik garantileri talep ederken, uranyum zenginleştirme ya da yakıt işleme ABD ile anlaşmazlık yaşadığı konuların başında.

Uzmanlar, tam bir anlaşma yerine "ilerleme bildirgesi" ya da "yol haritası" açıklanmasını bekliyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN GÖLGESİ VE GÜVEN SORUNU

Bu ziyaret, Kaşıkçı cinayetinden bu yana gerilen ABD-Suudi ilişkilerinde sembolik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ABD istihbaratı, Suudi asılllı muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi operasyonunun MBS'den onay aldığını değerlendirmiş; MBS ise emri vermeyi reddetmiş ama sorumluluğu kabul etmişti.