Suudi Arabistan’dan Suriye’ye 90 bin ton ham petrol hibe edildi

Suriye Petrol Şirketi İcra Başkan Yardımcısı Ahmed Kabbahci, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, bugün 650 bin varillik hibenin ilk bölümünün (90 bin ton) Banyas Limanı'nda teslim alındığını, ikinci sevkiyatın ise ayın 23'ünde ulaşacağını ve petrolün Banyas Rafinerisi'nde işleneceğini bildirdi.

Banyas Petrol Terminali Müdürü Abdulhadi Cubasi de tankerin boşaltma işleminin başladığını ve sürecin 72 saat içinde tamamlanacağını belirtti.

Genel Kara ve Deniz Sınır Kapıları İlişkiler Müdürü Mazen Alluş ise, teknik ekiplerin boşaltma işlemlerini yüksek güvenlik standartlarına göre yürüttüğünü ve ham petrolün rafineriye aktarılmasıyla piyasaya istikrarlı ürün sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Riyad, Şam'a toplam 1 milyon 650 bin varil ham petrol hibe edecek.