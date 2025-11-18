Suudi Prens Salman Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek: Masada F-35 ve İsrail'le normalleşme var!
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı (MBS) bugün Beyaz Saray’da karşılayacak. Ziyaretin, F-35 savaş uçaklarının satışı ve krallıkla yapılacak çok sayıda ticari anlaşmanın ilerletilmesini sağlaması bekleniyor.
Bu, MBS'nin 2018'de Suudi ajanların İstanbul'da Suudi gazeteci ve hükümet eleştirmeni Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesinin ardından ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Kaşıkçı'nın öldürülmesi dünya çapında büyük tepki yaratmıştı. ABD istihbaratı, MBS'nin Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine onay verdiği sonucuna varmıştı. Veliaht Prens, operasyonu bizzat emrettiğini reddetmiş ancak ülkenin fiili lideri olarak sorumluluk üstlenmişti.
Washington'da kendisine gösterilecek sıcak karşılama, Kaşıkçı cinayetinin ilişkilerde yarattığı ağır krizin büyük ölçüde geride kaldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
SUUDİ PRENSİN PROGRAMI
MBS, Beyaz Saray'daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında Trump ile Oval Ofis'te görüşecek, ardından Kabine Odası'nda öğle yemeğine katılacak ve akşam da resmi bir siyah kravatlı yemeğe iştirak edecek.
TRUMP DUYURDU: SUUDİ ARABİSTAN'DAN F-35 TALEBİ
Trump, mayıs ayında krallığa yaptığı ziyarette verilen 600 milyar dolarlık Suudi yatırım taahhüdünden pay almayı umuyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, teknoloji, üretim, savunma ve daha birçok alanda ABD-Suudi anlaşmalarının beklenildiğini söyledi. Trump ise pazartesi günü gazetecilere, Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını belirterek, krallığın 48 adet gelişmiş jet için talepte bulunduğunu açıkladı.
TEK ÜLKE İSRAİL'Dİ AMA...
Bu satış, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapacağı ilk F-35 transferi olacak ve önemli bir politika değişikliğini temsil edecek. Böyle bir anlaşma, Orta Doğu'daki askeri dengeyi etkileyebilir ve Washington'un İsrail'in "nitelikli askeri üstünlüğü" olarak tanımladığı politikayı nasıl yorumladığını test edebilir. Şu ana kadar Orta Doğu'da F-35'e sahip tek ülke İsrail'di.
Askeri teçhizatın ötesinde Suudi lider; güvenlik garantileri, yapay zekâ teknolojisine erişim ve sivil nükleer program konusunda ilerleme arayışında.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Suudiler yarın ABD'de çok fazla para harcayacak" dedi.
ÇİN FAKTÖRÜ
Orta Doğu'da eski bir ABD müzakerecisi ve şimdi Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nde görev yapan Dennis Ross, Trump'ın Suudi Arabistan'ı Çin'in etki alanından uzak tutacak çok boyutlu bir ilişki kurmak istediğini belirtti. Ross şöyle konuştu:
"Başkan Trump, bu adımların Suudileri güvenlikten finans–yapay zekâ–enerji eksenine kadar birçok konuda bize daha fazla bağlayacağına inanıyor. Onların Çin'e değil bize bağlı olmasını istiyor."
Trump'ın ayrıca MBS'ye, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılması ve İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi yönünde baskı yapması bekleniyor.
SUUDİLERİN ŞARTI FİLİSTİN DEVLETİ Mİ?
Suudiler ise bölgenin Gazze savaşıyla boğuştuğu bir dönemde, Filistin devletine giden açık bir yol olmadan böylesine büyük bir adım atmaya isteksiz. Bu hedef bir süredir geri planda kalmış durumda.
Trump, ilk döneminde 2020 yılında İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan arasında Abraham Anlaşmaları'nı imzalamıştı. Son haftalarda Kazakistan da katılma kararı aldı.
Ancak Trump, Orta Doğu'da daha geniş bir barış vizyonuna ulaşmanın kilit noktasının Suudi Arabistan'ın da bu anlaşmalara katılması olduğuna inanıyor.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Görev süresi içinde Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılması onun için çok önemli, bu nedenle bu konu üzerinde baskıyı artırıyor." diye konuştu.
"İSRAİL İLE NORMALLEŞMEME BÜYÜK BİR ENGEL DEĞİL"
Eski Orta Doğu ulusal istihbarat başkan yardımcısı ve şimdi Washington'daki Atlantic Council'de görev yapan Jonathan Panikoff ise Trump'ın MBS'yi İsrail ile normalleşmeye zorlayacağını ancak bu alanda ilerleme sağlanmasa bile yeni bir ABD–Suudi güvenlik anlaşmasının önünde büyük bir engel oluşmayacağını söyledi:
"Başkan Trump'ın, Veliaht Prens'in daha önce verdiği ABD'ye yatırım sözünü yerine getirme isteği, savunma ilişkilerinin genişlemesi yolunda zemini yumuşatabilir. Başkan, İsrail–Suudi normalleşmesini ilerletme konusunda kararlı olsa bile."
