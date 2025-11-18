Suudi Prens Salman Beyaz Saray’da Trump’la görüşecek: Masada F-35 ve İsrail’le normalleşme var!

Bu, MBS'nin 2018'de Suudi ajanların İstanbul'da Suudi gazeteci ve hükümet eleştirmeni Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesinin ardından ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Kaşıkçı'nın öldürülmesi dünya çapında büyük tepki yaratmıştı. ABD istihbaratı, MBS'nin Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine onay verdiği sonucuna varmıştı. Veliaht Prens, operasyonu bizzat emrettiğini reddetmiş ancak ülkenin fiili lideri olarak sorumluluk üstlenmişti.

Washington'da kendisine gösterilecek sıcak karşılama, Kaşıkçı cinayetinin ilişkilerde yarattığı ağır krizin büyük ölçüde geride kaldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SUUDİ PRENSİN PROGRAMI

MBS, Beyaz Saray'daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında Trump ile Oval Ofis'te görüşecek, ardından Kabine Odası'nda öğle yemeğine katılacak ve akşam da resmi bir siyah kravatlı yemeğe iştirak edecek.