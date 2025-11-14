ABD Başkanı Trump’tan Epstein açıklaması: Benimle vakit harcamayın yönetmem gereken bir ülke var

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili siyasetçilerin, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisiyle ilgili e-postaları yayınlamasına cevap verdi.

TRUMP'TAN EPSTEİN TALEBİ

ABD Başkanı Trump, Demokratları 'Epstein aldatmacası' yaymakla suçlayarak, Epstein'ın eski Başkan Bill Clinton ve diğerleriyle olan bağlantılarının Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından araştırılmasını talep edecek.

"TRUMP'LA VAKİT HARCAMAYIN BENİM YÖNETMEM GEREKEN BİR ÜLKE VAR"

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle: "Demokratlar, Adalet Bakanlığı'nın 50.000 sayfalık belgeyi yayınlamasına rağmen, Epstein Düzmecesini yeniden gündeme itmek için ellerindeki solup gitmiş tüm gücü kullanıyor.

Bunu, kötü politikalarından ve özellikle de partilerinin tamamen darmadağın olduğu, ne yapacağını bilemediği hüsran verici kapanma krizindeki hezimetlerinden dikkatleri başka yöne çekmek için yapıyorlar.

Bazı Zayıf Cumhuriyetçiler de yumuşak ve akılsız oldukları için onların tuzağına düştü.

Epstein bir Demokrat'tı ve Epstein Demokratların sorunudur, Cumhuriyetçilerin değil!

Epstein konusunda Bill Clinton'a, Reid Hoffman'a ve Larry Summers'a sorun; hepsi onu gayet iyi tanır.

Trump'la vakit harcamayın. Benim yönetmem gereken bir Ülke var"

EPSTEİN DAVASI

ABD'li milyarder Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein'in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

Epstein'in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein skandalının ismi en iyi bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini iddia etmişti.