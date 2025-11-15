15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları ABD'de Epstein davası gündemden düşmüyor!
ABD’de Epstein davası gündemden düşmüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 01:28
Güncelleme:15.11.2025 01:28
Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Epstein hakkındaki dava sürecinde ortaya çıkan belgeler ve iddialar ABD'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisine yönelik Epstein iddialarını sert yanıtla reddederken alevlenen tartışmalara ilişkin detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
