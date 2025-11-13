Trump Karayipler'e harekat mı başlatıyor? ABD medyasından çarpıcı iddia: Askeri seçenekler masada
Amerikan medyasında yer alan bir iddiaya göre Beyaz Saray'da yapılan gizli bir toplantıda Trump'a Venezuela toprakları dahil olmak üzere saldırı dahilinde güncellenmiş askeri seçeneklerin sunulduğu ileri sürüldü. Toplantıda Karayipler bölgesinin güvenlik adımlarını masaya yatırılırken fakat toplantıda nihai bir kararın alınmadığı belirtildi.
Amerikan CBS News kanalında yer alan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre askeri yetkililer, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Venezuela'ya yönelik son durumun ele alındığı ve bu ülke topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump'a iletildiği toplantıda, Karayipler bölgesine yönelik güvenlik adımları masaya yatırıldı.
GİZLİ TOPLANTIDA KARAR ÇIKMADI
Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bununla birlikte toplantıda Venezuela'ya yönelik nihai bir karar alınmadı.
TRUMP MADURO'YU UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Trump bu kapsamda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamıştı.
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.
ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.
