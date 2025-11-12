İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi

İşgal altındaki Batı Şeria, EPA

BÖLGEDEKİ BİRÇOK İŞ YERİ KAPALI OLACAK



Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.



Ayrıca, İsrail işgal güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle beldedeki birçok iş yerinin de kapalı tutulduğu yalnızca fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve lokantaların açık olduğu kaydedildi.