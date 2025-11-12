İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria'da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi
İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesinde Filistinlilere ait iki eve el koyarak "karargaha" çevirdiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail işgal güçlerinin Yabud beldesinde sakinlerini zorla dışarı atarak el koyduğu evlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde İsrail işgal güçleri, evlere baskınlar düzenledi. Evlerdeki eşyalara büyük zarar veren İsrailli işgalciler, Filistinlilere saldırdı ve onları uzun süre alıkoydu.
Sakinlerini zorla dışarı çıkararak evlere yerleşen İsrailli işgalciler bu evleri adeta karargaha çevirdi.
BÖLGEDEKİ BİRÇOK İŞ YERİ KAPALI OLACAK
Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.
Ayrıca, İsrail işgal güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle beldedeki birçok iş yerinin de kapalı tutulduğu yalnızca fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve lokantaların açık olduğu kaydedildi.
