12 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria'da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi

İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria'da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.11.2025 10:25
ABONE OL
İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi

İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesinde Filistinlilere ait iki eve el koyarak "karargaha" çevirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail işgal güçlerinin Yabud beldesinde sakinlerini zorla dışarı atarak el koyduğu evlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde İsrail işgal güçleri, evlere baskınlar düzenledi. Evlerdeki eşyalara büyük zarar veren İsrailli işgalciler, Filistinlilere saldırdı ve onları uzun süre alıkoydu.

Sakinlerini zorla dışarı çıkararak evlere yerleşen İsrailli işgalciler bu evleri adeta karargaha çevirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria, EPAİşgal altındaki Batı Şeria, EPA

BÖLGEDEKİ BİRÇOK İŞ YERİ KAPALI OLACAK

Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail işgal güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle beldedeki birçok iş yerinin de kapalı tutulduğu yalnızca fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve lokantaların açık olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria’da barbarlık! Sivillerin evi karargaha çevrildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör