ABD’de hükümet açılacak mı? O yasaya Senato’dan onay

11 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.11.2025 06:14
ABD Senatosu, ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasını sona erdirecek yasayı Pazartesi günü kabul etti. Kapanma, 41. gününe girmişti.

Senato, yapılan oylamada 60'a karşı 40 oyla H.R.5371 - 2026 Sürekli Ödenekler ve Uzatmalar Yasası'nı değişikliklerle birlikte onayladı.

Demokrat senatörler Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, John Fetterman, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jacky Rosen ve Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya destek verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise tasarıya karşı oy kullandı.

Senato'da kabul edilen yasa tasarısı, nihai onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

