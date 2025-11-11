ABD'de hükümet açılacak mı? O yasaya Senato'dan onay
ABD Senatosu, ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasını sona erdirecek yasayı Pazartesi günü kabul etti. Kapanma, 41. gününe girmişti.
Senato, yapılan oylamada 60'a karşı 40 oyla H.R.5371 - 2026 Sürekli Ödenekler ve Uzatmalar Yasası'nı değişikliklerle birlikte onayladı.
Demokrat senatörler Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, John Fetterman, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jacky Rosen ve Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya destek verdi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise tasarıya karşı oy kullandı.
Senato'da kabul edilen yasa tasarısı, nihai onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.