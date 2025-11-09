Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD’li mevkidaşım Rubio ile görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage eyaletinde bir araya gelmişti. (Arşiv)

NÜKLEER SİLAH KONTROLÜ

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin diplomatik kanallar aracılığıyla kendilerine, Başkan Vladimir Putin'in 2026 Şubat'ında sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) kapsamındaki sınırlamaları devam ettirme önerisini değerlendirdiğini ilettiğini aktardı. Lavrov, "Şu ana kadar Washington'dan somut bir yanıt gelmedi. Diplomatik kanallar aracılığıyla 'konu değerlendiriliyor' bilgisi verildi" dedi. Daha önce Putin, ABD'nin karşılık vermesi koşuluyla, antlaşma süresi dolduktan sonra bir yıl boyunca sınırlamalara uymaya hazır olduklarını açıklamıştı.

UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN RUSYA'NIN ÇIKARLARI ÖNEMLİ

Lavrov, Rubio ile görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, Ukrayna'da barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kremlin ise, Lavrov'un Donald Trump ile bir zirve organize etme girişiminin askıya alınmasının ardından Putin'in gözünden düştüğüne dair spekülasyonları reddetti.

Reuters ve diğer medya kuruluşlarının aktardığına göre, Washington'un yeni zirveyi iptal etme kararı, Lavrov'un Ukrayna konusundaki taleplerden taviz vermeye hazır olmadığını ileten mesajının ardından geldi. İngiliz Financial Times, Lavrov'un Rubio ile görüşmesinin Washington'u rahatsız ettiğini öne süren kaynaklara atıfta bulundu.

LAVROV'UN MESAJI

Lavrov, RIA'ya yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Rubio ve ben, düzenli iletişim kurma ihtiyacını anlıyoruz. Ukrayna meselesini görüşmek ve ikili gündemi ilerletmek açısından bu kritik önemde. Bu nedenle telefonla görüşüyor ve gerektiğinde yüz yüze görüşmeye hazırız" dedi.