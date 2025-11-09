Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'li mevkidaşım Rubio ile görüşmeye hazırım
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
usya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu belirterek, bu tür iletişimin Ukrayna meselesi ve ikili gündemi görüşmek açısından önemli olduğunu söyledi.
Lavrov, RIA Novosti'ye verdiği röportajda, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ben, düzenli iletişimin gerekliliğini anlıyoruz. Bu, Ukrayna meselesini görüşmek ve ikili gündemi ilerletmek için kritik önemde. Bu nedenle telefonla iletişim kuruyoruz ve gerektiğinde yüz yüze görüşmeler yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
ANCHORAGE ANLAŞMALARI VE RUSYA'NIN İLKELERİ
Lavrov, Anchorage'da varılan anlaşmaların birer uzlaşma niteliğinde olduğunu ancak Rusya'nın temel prensiplerinden vazgeçmediğini vurguladı. Ayrıca şu anda ABD'den bu anlaşmaların geçerli olup olmadığına dair teyit beklediklerini belirtti. Lavrov, anlaşmalar kapsamında Rusya'nın toprak bütünlüğü ve 2014 ile 2022'de yapılan referandumların sonuçlarının tartışma konusu olmadığını ekledi.
NÜKLEER SİLAH KONTROLÜ
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin diplomatik kanallar aracılığıyla kendilerine, Başkan Vladimir Putin'in 2026 Şubat'ında sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) kapsamındaki sınırlamaları devam ettirme önerisini değerlendirdiğini ilettiğini aktardı. Lavrov, "Şu ana kadar Washington'dan somut bir yanıt gelmedi. Diplomatik kanallar aracılığıyla 'konu değerlendiriliyor' bilgisi verildi" dedi. Daha önce Putin, ABD'nin karşılık vermesi koşuluyla, antlaşma süresi dolduktan sonra bir yıl boyunca sınırlamalara uymaya hazır olduklarını açıklamıştı.
UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN RUSYA'NIN ÇIKARLARI ÖNEMLİ
Lavrov, Rubio ile görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, Ukrayna'da barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kremlin ise, Lavrov'un Donald Trump ile bir zirve organize etme girişiminin askıya alınmasının ardından Putin'in gözünden düştüğüne dair spekülasyonları reddetti.
Reuters ve diğer medya kuruluşlarının aktardığına göre, Washington'un yeni zirveyi iptal etme kararı, Lavrov'un Ukrayna konusundaki taleplerden taviz vermeye hazır olmadığını ileten mesajının ardından geldi. İngiliz Financial Times, Lavrov'un Rubio ile görüşmesinin Washington'u rahatsız ettiğini öne süren kaynaklara atıfta bulundu.
LAVROV'UN MESAJI
Lavrov, RIA'ya yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Rubio ve ben, düzenli iletişim kurma ihtiyacını anlıyoruz. Ukrayna meselesini görüşmek ve ikili gündemi ilerletmek açısından bu kritik önemde. Bu nedenle telefonla görüşüyor ve gerektiğinde yüz yüze görüşmeye hazırız" dedi.
