Süper güçlerin nükleer restleşmesi! "Rusya nükleer dengede ABD ise silah teknolojisinde önde"

"RUSYA NÜKLEER DENGEDE, ABD İSE SİLAH TEKNOLOJİSİNDE ÖNDE"

Güçlüer sözlerinin devamında ise Rusya'nın nükleer dengede önde olduğunu ABD'nin ise konvansiyonel silah teknolojisinde önde olduğunu vurgulayarak; "Nükleer teknolojide başlangıçta ABD öndeydi ve II. Dünya Savaşı'nda nükleer silah üretti. Ruslar ise savaş bittikten yaklaşık 7-8 sene sonra, casuslukla elde edilen teknoloji sayesinde nükleer silaha ulaştılar. Ancak şu an füze teknolojisi ve nükleer yakıtı geliştirebildikleri için Ruslar ABD'nin ilerisindeler. Nükleer dengede Rusya önde. Konvansiyonel silah teknolojisinde ise ABD ve Batı önde. ABD'nin Minuteman 3, Rusya'nın Burevestnik ve Poseidon denemeleri nükleer başlık takılmadan yapılıyor. Nükleer başlık takılmadan Poseidon deneniyor. Denemelerde diyor ki 'Ben nükleer başlık olmadan şu kadar mesafede vurdum.' Nükleer başlık takınca 6 bin 700 kilometreden Rusya'nın hangi kısmına denk geliyor ve ne kadar derinliğine isabet ediyor, bunların hepsini hesap ediyorlar. Bu bir gözdağı verme. Burevestnik ve Poseidon da nükleer başlık takılmadan denendi. Ama Burevestnik füzesi nükleer yakıtla denendi." şeklinde konuştu.

"TRUMP'IN RUSYA VE ÇİN'E KARŞI BİRŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin füze denemeleri konusunda Rusya ve Çin'in nükleer kapasitesine erişme şansının olmadığını vurgularken ABD'nin sadece lojistik açıdan iyi bir konumda olduğunu belirtti. Sohtaoğlu; "Ocak'ta bir başka versiyonu göreceğiz ama bunun bir ileriki versiyonu yani Sentinel olanlar, Amerikan ordusunun 2040 yılında (nihai bir program bu, uzadıkça uzayacak) 2040'ta standart füzesi olacak. İşte o zaman tehlike başlıyor. Çünkü aynı zamanda bunlara nükleer başlık takılıp takılamayacağına dair ABD yönetiminin, o zamanki yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim: Burada Trump yönetimi füze denemesi dışında Rusya'ya karşı, Çin'e karşı bir şey yapması mümkün değil. Zaten Kolombiya denizaltıları kapasite olarak da, teknolojik kapasite olarak da şu an bunların dışında. Bu bir trilyonluk proje, bir trilyonluk bütçesi var. Ama ben bir kez daha şunu tekrarlayayım: Bu nükleer meselede Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kabiliyeti, yani Rusya'nın ya da Çin'in Kim Jong-un'un bu nükleer kapasitesine ulaşma şansı pek yok. Gerçekçi olmak gerekirse. Çünkü çok geri kaldılar ve belli bir şey, yani Ar-Ge yok Amerikan ordusunda. Mesela ben raporları tek tek bakıyorum, hep bakım, onarım. Uçak gemileri mesela şu an Ortadoğu'da, en az 7-8 ay tamir görüyor, bakım görüyor. Bir de bakım gördüğü yerde motorları yanıyor, bir 7-8 ay daha... Yani hakikaten eskimiş. Yani devasa propaganda videoları yayınlıyorlar ama hakikaten çok eski. ABD'de bakın şunu ben söyleyeyim, benim gözlemlediğim kadarıyla lojistik konusunda hakikaten çok iyiler. Ama bir Rusya kadar, bir Çin kadar, bir Türkiye kadar Amerikan ordusunda bu anlamda Ar-Ge için bir çalışma yapılamıyor. Daha sert olacak, onu söyleyeyim." dedi.