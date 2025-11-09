Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın ABD'de önemli temaslarda bulunacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Kasım 2025 tarihinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri yer aldı.

Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesi ve Gazze'de ateşkes anlaşması, Suriye'de terör örgütü PKK'nın kolu SDG'nin entegresi ve ikili bölgesel ilişkileri ele alması bekleniyor.

