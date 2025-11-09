09 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu!

Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 12:58 Güncelleme: 09.11.2025 13:08
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın ABD'de önemli temaslarda bulunacağı belirtildi.

BAKAN FİDAN ABD'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Kasım 2025 tarihinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri yer aldı.

Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesi ve Gazze'de ateşkes anlaşması, Suriye'de terör örgütü PKK'nın kolu SDG'nin entegresi ve ikili bölgesel ilişkileri ele alması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu! Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu! Dışişleri Bakanı Fidan ABD yolcusu!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör