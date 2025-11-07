Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı!

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan füzenin türü ve menziline ilişkin ayrıntıların analiz edildiği kaydedilerek, konuya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Olası fırlatmalara karşı gözetleme faaliyetlerinin artırıldığı vurgulanan açıklamada, ordunun ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

"DAHA FAZLA KIŞKIRTICI EYLEM" TAHMİNİ

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo hükümetinin, fırlatmaya tepki olarak Pyongyang yönetimine protesto notası gönderdiğini bildirdi.

Kihara, "Kuzey Kore'nin füze ve nükleer deneme dahil kışkırtıcı eylemleri sürdürme ihtimali olduğuna inanıyoruz. Hükümet teyakkuzda ve gözetim için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

Japonya'nın, Kuzey Kore'nin yeni füze ve nükleer denemeler dahil "daha fazla kışkırtıcı eylemde bulunabileceğini" tahmin ettiğini söyledi.

Protesto notası, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye iletildi. Tokyo-Pyonyang arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 22 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.