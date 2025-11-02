İngiltere'de trende facia! Çok sayıda kişi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı
İngilter'nin Huntingdon kentinde bir trende çok sayıda kişi bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 10 kişinin yaralandığı belirtilirken 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'nin Huntingdon kentinde düzenlenen bir tren seferinde çok sayıda kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın çıkış nedeni henüz belirsizliğini korurken bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BTP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huntingdon'da çok sayıda kişinin bıçaklandığı olaya müdahale ediyoruz. Olay yerine, Cambridgeshire Polisi Teşkilatıyla birlikte memurlarımız sevk edildi. İki kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
10 KİŞİ YARALANDI
Huntingdon'ın güvenliğinden sorumlu Cambridgeshire Polisi de İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.39'da (TSİ 22.39) yaşanan olayda Huntingdon'daki tren içinde bulunan çok sayıda kişinin bıçaklandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketi de yaptığı açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi.
LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.
İngiltere'nin doğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu East of England Ambulance Service de bölgeye çok sayıda ambulans, yoğun bakım ekibi, iki hava ambulansı gibi acil durum ekipleri yönlendirdiklerini ve çok sayıda kişiyi de hastanelere taşıdıklarını açıkladı.
"BİR KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU"
Gavin isimli bir görgü tanığı, Sky News'e yaptığı açıklamada, bulunduğu vagona bir kişinin kanlar içinde girdiğini ve "Bıçakları var, bıçaklandım." dediğini aktardı.
"Şüphelilerden kaçmak için bizim vagonumuza geliyorlardı. Her yerleri kan içindeydi." diyen Gavin, bu sırada trenin istasyona yanaşarak durduğunu anlattı.
Gavin, vagona ilk gelen kişinin yere yığıldığını ancak istasyonda hemen ambulansa bindirildiğini de sözlerine ekledi.
İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN UYARI: HERKES POLİSİN TAVSİYESİNE UYMALI
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Starmer; "Yaşanan korkunç olay son derece endişe verici. Bölgedeki herkes polisin tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerini kullandı.
