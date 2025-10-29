29 Ekim 2025, Çarşamba
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun değerli bir müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun değerli bir müttefikidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 16:05 Güncelleme: 29.10.2025 16:06
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Cumhuriyeti NATO’nun değerli bir müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Rubio, “ABD ve Amerikan halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir. " ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.

Rubio'nun şu sözlerine yer verildi: "ABD ve Amerikan halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmak isterim. ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için hayati öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı paylaştığımız hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz, Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor ve güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

