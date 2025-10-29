Viral Galeri Viral Liste Yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İşte il il o renkli görüntüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:11
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. İşte kare kare o anlar...

ANKARA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı. Başkan Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MARDİN
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, askeri ve mülki erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Mardin'imiz, Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek kardeşçe ve hoşgörü içinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve temel değerleriyle de iç içedir" dedi.

Kutlama programı, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

MANİSA
Manisa'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın makamında tebrikleri kabulü ardından, Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önünde resmi tören düzenlendi.

Törene Vali Özkan'ın yanı sıra, Ak Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Özkan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibinin silahlı gösterisi, ilgi gördü. Kutlama programı geçit töreni ile son buldu.

