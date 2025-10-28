28 Ekim 2025, Salı
Terör devleti katletmişti! Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Terör devleti katletmişti! Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 18:53 Güncelleme: 28.10.2025 19:14
Terör devleti katletmişti! Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleri tarafından çatışmada katledilmişti. Sinvar'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İsrail basını eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntülerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Sinvar'ın İsrail saldırılarına karşı son ana kadar nasıl direndiğini anlattığı anlar yer aldı.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. İsrail basını Sinvar'ın katledilmeden hemen önceki görüntülerini yayınladı.

YAHYA SİNVAR'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

18 Ekim 2024'te ise Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini vurgulamıştı.

Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." şeklinde mesaj vermişti.

İŞTE SİNVAR'I SON ANLARI

Sinvar'ın ölümüne ilişkin İsrail basını yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde 16 Ekim 2024'te katledilen Sinvar'ın öldürülmeden 2-3 gün önceki anları yer aldı.

Çatışma seslerinin geldiği görüntülerde Sinvar'ın elinde bir tesbih ve omzunda bir örtü olduğu görüldü.

O anlarda Sinvar'ın çatışmaları yakından takip ettiği ve gerekli yönlendirmeleri yapması da yer alıyor.

