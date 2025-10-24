NATO Genel Sekreteri Rutte’den dikkat çeken Putin açıklaması: Parası askerleri ve fikirleri tükeniyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil İngiltere ve Avrupa halklarının tamamının özgürlüğü ve güvenliği için savaştığını söyledi. Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'nın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında birleştiğini söyleyen Starmer, çatışmaların durması ve müzakerelerin mevcut cephe hattından başlamasına destek verdiklerini ifade etti. ABD Başkanı Trump'ın Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulamakta haklı olduğunu da sözlerine ekleyen Starmer, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) de son dönemde benzer yaptırımlar kabul ettiğine dikkat çekti. Starmer, "Şimdi yapmamız gereken şey, bu baskıyı devam ettirmek" şeklinde konuştu. Starmer, "Bu savaşı durdurmak istemeyen tek kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir" dedi.

İngiliz lider, Rusya'nın son dönemde sivilleri hedef alan saldırıları artırması ve barışı reddetmesinin bunu açıkça ortaya koyduğunu savundu. "Putin savaşı bitirme fırsatını defalarca reddetti" diyen Starmer, Putin'i müzakere masasına oturmaya zorlamak için Rus petrol ürünlerinin piyasadan çıkarılması yönünde adım atacaklarını duyurdu.

Zelenskiy: "Rusya, enerji sistemimiz aleyhinde bir terör seferberliği yürütüyor"

Zelenskiy de, Avrupalı liderlere Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti. Dün Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi ve bugün Londra'daki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında önemli kararlar alındığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün, tüm partnerlerimiz kritik önem taşıyan finansal destek dahil olmak üzere Ukrayna'yı önümüzdeki yıl desteklemeye devam edeceklerini teyit ettiler" dedi.

Rusya'yı kış mevsimini Ukrayna halkına eziyet için bir araç olarak kullanmakla suçlayan Ukraynalı lider, "Rusya, enerji sistemimiz aleyhinde bir terör seferberliği yürütüyor" dedi.

"Hedefleri değişmedi. Direncimizi kırmak istiyorlar. Yaptıkları her şeyi, Ukrayna'nın direncini kırmak için yapıyorlar" ifadelerini kullanan Zelenskiy, Rusya üzerinde baskı oluşturmak için yaptırımların kritik önemde olduğunu belirtti. Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımların büyük bir adım teşkil ettiğini de sözlerine ekleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ve bu yaptırımları uygulayan diğer müttefiklere teşekkür etti.

Rus şirketleri ve gölge filoya baskının artırılması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Barış, saldırgana baskı yapılmasıyla mümkün olur. Bu nedenle de bu adımları atmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: "PUTİN'İN PARASI BİTİYOR"

Basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Rutte ise ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarının Putin üzerindeki müzakere baskısını artıracağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da savaşı sona erdirme ve kalıcı bir barışın tesisi konusunda kararlı olduğunu kaydeden Rutte, "Putin, Ukrayna'daki savaş alanında oldukça küçük toprak kazanımları elde ediyor. Bu marjinal kazanımlar, büyük bir bedele mal oluyor ve Putin'in hezeyanlı saldırganlığı, binlerce Rus vatandaşının ölümüne neden oluyor" dedi.

Rutte, "Ukrayna, kendini cesur bir şekilde savunmaya devam ediyor ve onlara sağladığımız destek işe yarıyor. Gerçek şu ki, Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor. Başkan Trump, çok doğru söyledi. Şimdi oldukları yerde durmalılar. Şimdi, Rusya üzerindeki baskıyı artırmanın tam zamanı" açıklamasını yaptı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen: "Putin, öldürmeye son vermek istemiyor"

Basın toplantısında Putin'in Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise "Putin, öldürmeye son vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin Rusya üzerinde baskıyı artırma, uzun vadeli finansmana bağlı kalma ve Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi. AB ve ABD'nin yeni yaptırım paketleriyle önemli adımlar attığını vurgulayan Frederiksen, "Ukrayna ve tüm Avrupalılara sözümüz şudur; devam etmeye kararlıyız" dedi.

HOLLANDA BAŞBAKANI SCHOOF: "UKRAYNA'YI SAVAŞABİLİR KONUMDA TUTMALIYIZ"

Basın toplantısında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise diğer liderlerin açıklamalarını yinelemenin ardından Ukrayna'ya desteğin en üst seviyeye çıkarılması ve Rusya'ya karşı savaşı sürdürebilir konumda tutulması gerektiğini söyledi. Putin'in müzakerelere ikna etmenin tek yolunun ekonomik baskıyı artırmak olduğunu savunan Schoof, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarının ardından ülkesi Hollanda'nın kış aylarında Ukrayna'ya enerji desteğini artıracağı vaadinde bulundu.

"DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARIYLA İLGİLİ KARAR BEKLENİYOR"

Danimarka Başbakanı Frederiksen, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılmak suretiyle Ukrayna'ya tedarik edilmek istenen "tazminat kredisinin" iyi bir fikir olduğunu fakat yanıtlanması gereken teknik sorunlar bulunduğunu söyledi. Frederiksen, dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili kararın 24 Aralık tarihine denk gelen "Noel arifesinde" beklendiğini açıkladı.

"TOMAHAWK FÜZELERİNE İLİŞKİN KARAR ABD'YE AİT"

Ukrayna''nın ABD'den Tomahawk seyir füzesi talebine ilişkin soru üzerine NATO Genel Sekreteri Rutte, hangi silahların tedarik edileceğine ilişkin kararın müttefik ülkelere ait olduğunu söyledi. ABD'nin halihazırda Ukrayna'ya geniş bir yelpazede silah sistemleri tedarik ettiğine dikkat çeken Rutte, "Temmuz ayında silah tedarikinde yavaşlamaya ilişkin bir risk vardı. Fakat Trump, baraj kapaklarını açtı ve sadece ABD'nin tedarik edebileceği silahların teminini mümkün kıldı" şeklinde konuştu.

"AB, RUS PETROLÜNE KARŞI ADIM ATMAKTA ÇOK GECİKTİ"

AB'nin Rus petrolü aleyhinde adım atmakta gecikip gecikmediği sorusu üzerine Frederiksen, "Evet, çok gecikti. Fakat bu, savaş sırasında Rus petrolü konusunda hiçbir şey yapmadığımız manasına gelmiyor" dedi.