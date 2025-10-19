Trump resti çekti: Kolombiya’daki uyuşturucu tarlalarını ya Petro kapatır ya biz!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren bu ödemeler ya da herhangi bir destek veya sübvansiyon Kolombiya'ya artık verilmeyecektir." dedi ve Petro'nun "uyuşturucunun kitlesel üretimini kuvvetle teşvik ettiğini" öne sürdü. Mesajında ülkenin adını defalarca yanlış şekilde "Columbia" olarak yazdı.

ABD–KOLOMBİYA İLİŞKİLERİNDE TARİHİ KIRILMA

Trump yönetimi geçen ay Kolombiya'yı "uyuşturucuyla mücadelede güvenilir müttefik" statüsünden çıkarmıştı. On yıllardır süren ortak mücadele sürecinin ardından gelen bu karar, ilişkilerde yeni bir gerilim dönemi başlatmıştı.

Eylül ayında Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi bildiride Petro'nun sadece uyuşturucu üretimini durdurmakta başarısız olmakla kalmayıp bunu "tarihi seviyelere çıkardığını" savunmuştu.

Buna karşılık Kolombiya hükümeti, ABD'den silah alımını durdurma kararı alarak misillemede bulunmuştu.

VİZE İPTALİ VE DİPLOMATİK GERİLİM

ABD yönetimi geçen ay Petro'nun vizesini iptal etmişti. Petro'nun bu kararın ardından New York'ta düzenlenen Filistin yanlısı bir mitinge katılması Washington'da tepki çekmişti.

Petro ayrıca, ABD donanmasının Venezuela kıyılarına yaptığı sevkiyata ve Washington'ın "ABD'ye uyuşturucu taşıdığı" iddiasıyla hedef aldığı teknelere yönelik saldırılarına sert şekilde karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP'TAN MÜDAHALE İMASI: "ABD GEREKİRSE KAPATIR"

Trump, pazar günkü mesajında Kolombiya'ya yönelik olası bir müdahaleye kapı aralayan ifadeler kullanarak şu sözleri sarf etti:

"Petro, ABD'ye karşı saygısız bir dil kullanan, düşük oy oranlı ve son derece popüler olmayan bir lider. Bu ölüm tarlalarını derhal kapatmazsa, Amerika onlar için kapatacak – hem de nazikçe olmayacak."

PETRO'NUN POLİTİKASI: "UYUŞTURUCUYA KARŞI PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ"

2022'de iktidara gelen ve eski bir gerilla lideri olan Gustavo Petro, ABD öncülüğündeki uyuşturucuyla mücadele stratejisinin başarısız olduğunu savunuyor. Petro, zorla imha yöntemleri yerine uyuşturucu ticaretini besleyen sosyal sorunlara odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Ancak Birleşmiş Milletler ve Kolombiya hükümetine ait verilere göre Petro'nun göreve gelmesinden bu yana kokainin hammaddesi olan koka ekimi yüzde 70 artmış durumda.

Petro geçen ay X platformunda yaptığı paylaşımda, artışın temel nedeninin özellikle Avrupa'da yükselen kokain tüketimi olduğunu savunarak "Dünya mevcut uyuşturucu politikalarını değiştirmelidir, çünkü bu politika açıkça başarısız olmuştur." ifadelerini kullandı.