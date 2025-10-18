Katil İsrail Gazze’de 30 mahalleyi tamamen yok etti!
Siyonist İsrail, 2 yıldır sistematik olarak sürdürdüğü soykırımla on binlerce Gazzeliyi katletti. Mısır'da yapılan ateşkes anlaşması Gazze'nin geleceği için bir umut ışığı. Ancak soykırımcılar hesap verene kadar atılan tüm adımlar yarım kalacak. Gazze Medya Enformasyon Müdürü İsmail es-Sevabite katil İsrail'in yaklaşık 30 mahalle ve büyük konut yerleşkeleri tamamen yok ettiğini ve 70 milyar doların üzerinde doğrudan ekonomik kayıplar olduğunu açıkladı.
Siyonist İsrail rejimi 2 yıldır sistematik olarak sürdürdüğü soykırımla on binlerce Gazzeliyi katletti.
BM raporlarına göre soykırımda ölenlerin sayısı resmi verilerden katbekat daha fazla. Mısır'da yapılan ateşkes anlaşması Gazze'nin geleceği için bir umut ışığı yaktı. Ancak siyonist İsrail rejiminin işlediği savaş suçlarının ve soykırımın hesabını uluslararası mahkemeler önünde hesabını vermediği sürece atılan tüm adımlar yarım kalacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında defalarca altını çizerek vurguladığı konuyla ilgili Gazze Medya Enformasyon Müdürü İsmail es-Sevabite açıklamalarda bulundu.
Sevabite "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı elimizdeki resmi verilere göre 20 bini çocuk, 12 bin 500'ü kadın olmak üzere 67 bin 139. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu sayı çok çok daha fazlası. Enkaz altında kalan veya kayıp olan 10 bine yakın kişi var. Yaklaşık 30 mahalle ve büyük konut yerleşkeleri tamamen yok edildi ve 70 milyar doların üzerinde doğrudan ekonomik kayıplar var. Elektrik ve su şebekeleri, okullar, hastaneler ve hayati kamu tesisleri neredeyse yüzde 90 oranında yok edildi. Yaralı olarak hastaneye getirilenlerin sayısı 169 bin 583. Hayati kamu tesislerinin de yüzde 90'ı yok edildi. 38 hastane ve 96 sağlık merkezi İsrail tarafından bombalandı. 670 okul doğrudan vuruldu. 835 cami de tamamen yahut kısmen yıkıldı. Ateşkes anlaşması önemli. Ancak soykırımı kimse unutmasın, unutturmasın" dedi.
Sevabite, Gazze'de katliamla ilgili gerçek rakamların ancak abluka tamamen kalktıktan ve uluslararası kuruluşlara Gazze'de inceleme yapma izni verildikten sonra ortaya çıkabileceğini söyledi.
BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Sabah'ın haberine göre Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda kurumun "Gazze'de soykırım işleniyor" raporuna rağmen 7 Ekim 2023-9 Ekim 2025 arasında İsrail'e her türlü katliam desteğini veren Batı, ateşkes sürecinde de akıllanmıyor. İsrail işgalci güçlerinin Filistinlilere yönelik işkenceleri takas anlaşmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Batı buna da sessiz kalıyor.
ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYIN
İsrailli bakan bile İsveçli aktivist Greta Thunberg'e işkence yaptıklarını itiraf etti. Ancak İsveç hükümeti hâlâ sessiz. Sosyal medyada İsveç'e "Aynısı bir İslam ülkesinde olsaydı kıyamet kopmuştu, söz konusu İsrail olunca üç maymunsunuz" tepkisi yağıyor. Birçok internet kullanıcısı da "Dünyanın en ünlü aktivistine bunları yapan, korumasız Filistinli çocuklara neler yapar" tepkisini gösteriyor.
Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma kapsamında siyonist rejim 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu kişiler arasında Ebu Tavile veya Mahmud Ebu Foul gibi uğradıkları işkenceler sırasında gözlerini kaybedenler var.
ARTIK DÜNYA UYANDI
Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından Filistinliler, İsrail tarafından teslim alınan naaşların üzerindeki işkence, yanık, darp ve infaz izleri nedeniyle en yakınlarını tanımakta zorlanıyor. Gazzeliler, yakınlarının cansız bedenlerini "ekrandan" teşhis etmeye çalışıyor.
Katliamlar boyunca dünyanın dört bir yanında İsrail ve destekçilerine yönelik gösteriler düzenleyen milyonlarca vicdan sahibi şimdi de "Ateşkes tamam, ama İsrail işgali bitmeden, soykırımcılar hesap vermeden durmayacağız" diyor.
İNFAZ EDİP ORGANLARINI ÇALDILAR
Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun Filistinlilerin naaşlarından organları çaldığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'na konuşan Sevabite, "Son 3 günde Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim aldık" dedi. Sevabite "Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözleri, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şekeri yemek mi içmek mi daha tehlikeli? Bilim kanıtladı: Risk dört kat fazla
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gözden kaçırmayın! Vücudunuzdaki bu değişiklik şeker hastalığının gizli belirtisi
- Sadece değerini bilenler tüketiyor! Uzun yaşamanın sırrı bu yeşil bitkide gizli
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu