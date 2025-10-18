Katil İsrail Gazze’de 30 mahalleyi tamamen yok etti!

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYIN

İsrailli bakan bile İsveçli aktivist Greta Thunberg'e işkence yaptıklarını itiraf etti. Ancak İsveç hükümeti hâlâ sessiz. Sosyal medyada İsveç'e "Aynısı bir İslam ülkesinde olsaydı kıyamet kopmuştu, söz konusu İsrail olunca üç maymunsunuz" tepkisi yağıyor. Birçok internet kullanıcısı da "Dünyanın en ünlü aktivistine bunları yapan, korumasız Filistinli çocuklara neler yapar" tepkisini gösteriyor.

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma kapsamında siyonist rejim 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu kişiler arasında Ebu Tavile veya Mahmud Ebu Foul gibi uğradıkları işkenceler sırasında gözlerini kaybedenler var.

ARTIK DÜNYA UYANDI

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından Filistinliler, İsrail tarafından teslim alınan naaşların üzerindeki işkence, yanık, darp ve infaz izleri nedeniyle en yakınlarını tanımakta zorlanıyor. Gazzeliler, yakınlarının cansız bedenlerini "ekrandan" teşhis etmeye çalışıyor.

Katliamlar boyunca dünyanın dört bir yanında İsrail ve destekçilerine yönelik gösteriler düzenleyen milyonlarca vicdan sahibi şimdi de "Ateşkes tamam, ama İsrail işgali bitmeden, soykırımcılar hesap vermeden durmayacağız" diyor.