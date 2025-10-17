Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor
Hamas’tan yapılan açıklamada Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denildi.
Hamas'tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi.
Hamas'tan yapılan açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" denildi.
"NETANYAHU, KURTARMA ÇABALARINI VE İNSANİ YARDIM MİSYONUNU ENGELLİYOR"
Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.
Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.
