Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor

Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi (İHA)

"NETANYAHU, KURTARMA ÇABALARINI VE İNSANİ YARDIM MİSYONUNU ENGELLİYOR"

Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.