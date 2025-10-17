17 Ekim 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor

Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.10.2025 05:34 Güncelleme: 17.10.2025 05:34
ABONE OL
Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor

Hamas’tan yapılan açıklamada Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denildi.

Hamas'tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" denildi.

Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi (İHA)Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi (İHA)

"NETANYAHU, KURTARMA ÇABALARINI VE İNSANİ YARDIM MİSYONUNU ENGELLİYOR"

Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor Hamas’tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama: Netanyahu kurtarma çabalarını engelliyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör