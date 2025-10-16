Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Uslanmazsa çaresine bakarız | "ABD Gazze'ye girmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a ilişkin Truth Social üzerinden "Eğer Hamas, Gazze'de insanları öldürmeyi sürdürürse ki bu anlaşmada yok, bizim de onları gidip öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." demişti.

ABD Başkanı Hamas'a yönelik yeni açıklamasında tekrar tehditler savurarak "Hamas uslu durursa iyi olur; aksi halde biz gerekeni yapacağız. Gazze'nin zor bir bölge olduğunu biliyoruz. ABD Gazze'yer girmeyecek" şeklinde konuştu.