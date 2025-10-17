Batı’da 47 milyon kişi soğukta yaşıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası" kapsamında Avrupa Komitesi'nin "Avrupa Bölgeleri ve Şehirlerinin Durumu 2025" raporu yayımlandı. Raporda, enerji dönüşümünün kalbinde yer alan bölgelerin ekonomik ve sosyal direnç kapasitesine dair bulgulara yer verildi. Buna göre, 47 milyon Avrupalı evini hâlâ yeterince ısıtamıyor ve bölgede enerji yoksulluğu son 5 yılda keskin biçimde arttı. Raporda, özellikle kırsal ve düşük gelirli kesimlerde enerji maliyetlerinin "sosyal kriz" seviyesine ulaştığı belirtildi.

