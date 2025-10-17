AB F-35 yerine KAAN'ı radara aldı! Alman gazeteden çarpıcı manşet: Gittikçe güçlenen seçenek
Savunma sanayinde atılan kritik adımlar, dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD'den F-35 alımını iptal eden İspanya, gözünü seri üretimine 2028'de başlanacak olan milli muharip uçak KAAN'a dikerken; Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Merkur Gazetesi de bu yükselişe dikkat çekti. AB'nin F-35'in alternatifi olarak KAAN'ı konumlandırdığına vurgu yapıldı.
İspanya'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımını iptal etmesinin ardından Madrid yönetiminin rotasını Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a çevirdiğini hatırlatan gazete "Türkiye'den savaş uçakları: Bir AB ülkesi F-35'e alternatif seçeneğe büyük ilgi gösteriyor" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:
AB ÜLKESİ KAAN'I F-35'E ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİYOR
"Türkiye yalnızca drone veya zırhlı araç gibi ihracat yıldızlarını üretmekle kalmıyor; hava savunma sistemleri, uydular ve diğer yenilikleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım izliyor. Bu yaklaşımın en dikkat çekici projelerinden biri de prestij projesi KAAN – Türkiye'de yerli olarak üretilen ilk savaş uçağı."
AB ve NATO üyesi İspanya'nın, şimdi bu Türk savaş uçağını Amerikan F-35'lere alternatif olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
İspanya, ağustos ayı başında ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayacağını açıklamıştı. Bunun yerine, İspanyol kaynakların medyaya aktardığına göre, ülke Avrupa'dan alternatifleri değerlendirmek istiyor. İspanyol gazetesi El Independiente'ye konuşan savunma sanayi kaynakları, Fransa ve İsveç'in yanı sıra Türkiye'yi de olası bir alternatif olarak düşündüklerini ve Genel Müfettiş Carsten Breuer'in de bu Türk savaş uçağını incelediğini söyledi.
YENİ MÜŞTERİ İSPANYA OLABİLİR
Sanayi kaynakları, Fransız Rafale savaş uçaklarının İspanya için "mantıklı alternatif" olabileceğini vurguluyor. Ancak silah ve mühimmat tedarikinden sorumlu DGAM ajansının Fransa'dan alım yapmaya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kaynaklar bunu "ulusal bir tutum" olarak nitelendiriyor.
İkinci seçenek ise İsveç üretimi Saab 39 Gripen uçağı. Fakat burada da çekinceler mevcut: "Çok iyi bir uçak ama düşük kapasiteye sahip, fazla yük taşıyamıyor ve yalnızca tek motorlu" diyor bir kaynak.
GİTTİKÇE GÜÇLENEN BİR SEÇENEK
Bu durum Türk yapımı KAAN savaş uçağını öne çıkarıyor. El Independiente'nin haberinde, devlet havacılık şirketi TUSAŞ tarafından üretilen KAAN, "gittikçe güçlenen bir seçenek" olarak tanımlanıyor. Seri üretimin 2028'de başlaması planlanıyor.
Uçağın ilk prototipi halihazırda üretildi ve birkaç test uçuşunu tamamladı. Görünüşe göre İspanya, uçağın üretimini bekleyip ardından sipariş verebilir. İspanyol sanayi kaynakları, bunun her ne kadar Avrupa üretimi olmasa da bir NATO üyesi ülkenin projesi olduğunu özellikle vurguluyor.
