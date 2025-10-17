AB F-35 yerine KAAN’ı radara aldı! Alman gazeteden çarpıcı manşet: Gittikçe güçlenen seçenek

F-35 siparişini iptal eden İspanya'nın KAAN'ın yeni müşterisi olabileceği belirtildi. (A Haber arşiv)

YENİ MÜŞTERİ İSPANYA OLABİLİR

Sanayi kaynakları, Fransız Rafale savaş uçaklarının İspanya için "mantıklı alternatif" olabileceğini vurguluyor. Ancak silah ve mühimmat tedarikinden sorumlu DGAM ajansının Fransa'dan alım yapmaya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kaynaklar bunu "ulusal bir tutum" olarak nitelendiriyor.

İkinci seçenek ise İsveç üretimi Saab 39 Gripen uçağı. Fakat burada da çekinceler mevcut: "Çok iyi bir uçak ama düşük kapasiteye sahip, fazla yük taşıyamıyor ve yalnızca tek motorlu" diyor bir kaynak.