Suriye Enerji Bakanlığı otobüsüne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı personeli taşıyan servise saldırı düzenlendi. Saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.
Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği belirtildi.
Suriye basınındaki haberlere göre saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.