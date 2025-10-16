16 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Suriye Enerji Bakanlığı otobüsüne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 16:30 Güncelleme: 16.10.2025 16:30
Suriye'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı personeli taşıyan servise saldırı düzenlendi. Saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği belirtildi.

Suriye basınındaki haberlere göre saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

