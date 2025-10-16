AB’den savunma kararı! 2030’un yol haritasını hazırladılar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030 yılına kadar savunma kabiliyetini geliştirmek ve kendi kendine yetecek duruma gelmek için "Savunma Hazırlık Yol Haritası 2030" başlıklı bir girişim başlattıklarını açıkladı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius ve AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üyesi Henna Virkkunen, girişime ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Kallas, "Savunma Hazırlık Yol Haritası 2030" girişiminin temel amacının yakın gelecekteki barışı korumak olduğunu belirterek, bunun için de Avrupa savunmasının güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.



"UKRAYNA SAVAŞI SONA ERSE BİLE TEHDİT ORTADAN KALKMAYACAK"

Rusya'nın bugün AB'ye saldıracak kapasitesi bulunmadığını ancak gelecekte böyle bir hazırlığa girişebileceğini savunan Kallas, "Ukrayna'daki savaş sona erse bile tehdit ortadan kalkmayacaktır. Üye devletler, NATO hedefleriyle uyumlu şekilde, yol haritası sayesinde savunma alanında eksiklikleri gidermek için hedefler, takvimler ve göstergelerle hareket edecektir." diye konuştu.



Kallas, temel amacın 2030 yılına kadar AB üye ülkelerinin savunma kabiliyetleri arasında tüm yetersizliklerin giderilmesi olduğunu söyledi.



"2027 SONUNA KADAR YENİ DRON KARŞITI SİSTEM HAZIR OLMALI"

"Sürecin direksiyonunda üye devletler bulunmaktadır." diyen Kallas, üye ülkelerin ne zaman, kimden ve hangi sistemleri tedarik edeceklerine veya geliştireceklerine kendilerinin karar vereceklerini ifade etti.



Kallas, yol haritası çerçevesinde 2027 yılının sonuna kadar tam faaliyete geçmesi öngörülen yeni dron karşıtı sistemin hazır olmasını önerdiklerini bildirdi.



Bu sistemin NATO ile yakın işbirliği içinde geliştirileceğini belirten Kallas, tüm üye ülkelerin risk altında olduğunu ve bu nedenle dron karşıtı sisteme yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.



Kallas, Avrupa Dron Savunma Girişimi (European Drone Defence Initiative) olarak adlandırdıkları girişimin bir "amiral gemisi proje" olarak değerlendirildiğini dile getirdi.



Diğer bir girişimin "Doğu Kanat Gözlemi (Eastern Flank Watch)" olduğunu belirten Kallas, bu girişimin Avrupa'nın bu bölgesinin savunulması için gereken tüm kabiliyetleri bir araya getireceğini ifade etti.



Kallas, hedefin bu sistemin 2028 yılına kadar hazır hale getirilmesi olduğunu söyledi.



Üstesinden gelinmesi gereken önemli engellerden birinin ortak tedarik olduğuna dikkati çeken Kallas, "Bu nedenle 2027'ye kadar savunma harcamalarının yüzde 40'ının ortak tedarik yoluyla yapılmasını amaçlıyoruz." bilgisini verdi.



Kallas, Ukrayna'nın hala Avrupa'nın birinci savunma hattı olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin de yol haritasının bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.



En güçlü güvenlik garantisinin "güçlü bir Ukrayna, güçlü bir savunma sanayisi ve güçlü bir Ukrayna ordusu" olduğunu belirten Kallas, bu kapsamda, 2027'ye kadar Ukrayna ile bir "dron ittifakı" kurulmasını amaçladıklarını söyledi.



"AVRUPA HAREKETE GEÇİYOR, SAVUNMASINA YATIRIM YAPIYOR"

AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üyesi Virkkunen de yol haritasının ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirebilmek için "şimdi, hızlı ve birlikte" hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.



Son 4 yıl içinde AB üyelerinin savunmaya ayırdıkları fonların 218 milyar avrodan 392 milyar avroya yükseldiğini ve birçok girişim başlatıldığını ifade eden Virkkunen, "Mesajımız açık, Avrupa harekete geçiyor, savunmasına yatırım yapıyor ve kendini savunmaya hazır olacak." ifadesini kullandı.



Virkkunen, bu alanda kaydedilen ilerlemelerin ölçülmesinin önemine işaret ederek, yol haritası kapsamında yıllık değerlendirmeler yapılması gerektiğini söyledi.



"BİR ÜYE DEVLETE YÖNELİK SALDIRI, TÜM BİRLİĞE YÖNELİK SALDIRIDIR"

Yol haritası kapsamında "Doğu Kanat Gözlemi (Eastern Flank Watch), Avrupa Dron Savunma Girişimi (European Drone Defence Initiative), Avrupa Hava Kalkanı (European Air Shield) ve Savunma Uzay Kalkanı (Defence Space Shield)" isimli 4 temel projenin geliştirilmesi önerisinde bulunduklarını belirten Virkkunen, "Tepkimiz ortak bir yanıt olmalıdır. Çünkü bir üye devlete yönelik saldırı, tüm Birliğe yönelik bir saldırıdır." dedi.



Virkkunen, söz konusu projelerin, Avrupa'nın kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarındaki caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirirken, NATO'nun kabiliyetlerine de doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.



Nihai kararın AB Konseyi tarafından verileceğini ifade eden Virkkunen, bu yıl içinde "Askeri Hareketlilik Paketi" ve "Savunma Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü"nün desteklenmesi için 2 yeni öneri daha ortaya koyacaklarını bildirdi.



"BARIŞ İÇİN SAVUNMA KUBBESİ İNŞA EDİYORUZ"

AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan sorumlu üyesi Kubilius ise "Yol haritası bir Avrupa savunma kubbesi inşa etmek gibi değerlendirilebilir. Barış için savunma kubbesi. Eğer barış istiyorsak, savunma ve caydırıcılığımızı geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.



Yol haritasının somut adımları da beraberinde getireceğine işaret eden Kubilius, "Bu yol haritasıyla Avrupa'da savunmada öz yeterliliği inşa edeceğiz." dedi.



Kubilius, savunmada öz yeterliliğin, kendi üretim kapasitesine sahip olmayı, savunma sanayisini modernize edebilmeyi, Avrupa'daki üretimi ve savunma sanayisinin büyümesini finanse edebilmeyi ifade ettiğini söyledi.

