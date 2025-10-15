İsrail işgal güçlerinden Suriye’nin Kuneytra kırsalına baskın

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait konvoy, Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Ufaniyye köyüne girerek iki eve baskın düzenledi.



Baskın sırasında herhangi bir tutuklama olayı yaşanmadı.



Aynı bölgede, biri ağır iş makinesi (buldozer) ve ikisi tank olmak üzere sekiz askeri araçtan oluşan başka bir İsrail konvoyu da Doğu Samdaniye beldesi yönüne doğru ilerledi.



Söz konusu konvoy, birkaç saat boyunca Cebbe Kurum Tepesi çevresindeki yol kontrol noktasında konuşlandıktan sonra Kuneytra kentine doğru geri çekildi.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail işgal güçlerinin rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar ülkesine 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

