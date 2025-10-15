Moskova'da Rusya- Suriye zirvesi! Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız | Rusya devrik Esad'ı iade edecek mi?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Kremlin’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettiğini vurguladı. Putin açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişareleri sürdürme anlaşmasının yanı sıra bu girişimleri uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi. Öte yandan Şara'nın gündeminde Esad'ın iadesinin olduğu belirtildi. Peki, Rusya eli kanlı diktatörü iade edecek mi? İşte detaylar...
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Putin, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir." dedi. Rus lider ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.
ŞARA'DAN GEÇMİŞTEKİ ANLAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SAYGI DUYUYORUZ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin "geçmişte imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduğunu" söyledi.
Bu görüşme, Şara'nın geçtiğimiz yıl Rusya'nın eski müttefiki Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Putin, Şara'yı bu ay başında Suriye'de düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.
"SURİYE HALKININ ÇIKARLARI REHBERLİĞİNDE HAREKET ETTİK"
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, eş-Şara'yı Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. On yıllar boyunca iki ülke arasında özel bir ilişki geliştirildiğini kaydeden Rus lider, "Rusya ve Sovyetler Birliği için en zorlu dönem olan 1944 yılında kurulan diplomatik ilişkilerimizi 80 yılı aşkın bir süredir sürdürmekteyiz. Bu süreçte Suriye ve Rusya ilişkileri her zaman dostane olmuştur. Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi koşullarımıza veya özel çıkarlarımıza bağlı ilişkiler kurmadık. On yıllar boyunca her Suriye halkının çıkarları rehberliğinde hareket ettik" dedi.
"4 BİNDEN FAZLA GENÇ SURİYELİ, RUSYA'DA ÖĞRENİM GÖRÜYOR"
Rusya ve Suriye halkları arasında her zaman derin bağlar olduğuna işaret eden Putin, "Yüzlerce, belki binlerce insanın evlilik ve dostluk bağıyla birbirine bağlı olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Şu anda 4 binden fazla genç Suriyeli, Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor ve onların gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli ve anlamlı bir katkı sağlayacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Suriye'de 5 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerine değinen Putin, "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü toplumun birleşmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlar geçiriyor olsa da Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek. 1993 yılından beri hükümetlerarası bir komisyonumuz var ve bu komisyon çalışmalarına yeniden başladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak başkanlığındaki heyetimizi ağırladığınız için size minnettarım. Toplantıda ilginç ve yararlı girişimler belirlendi. Biz de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişareleri sürdürme anlaşmasının yanı sıra bu girişimleri uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.
"BUGÜN YENİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise, Putin'e ev sahipliği için teşekkür etti. Oldukça uzun bir yolculuk yaptığını kaydeden eş-Şara, "Rusya ile Suriye arasında gerçekten uzun soluklu tarihi bağlar var. Bugün yeni bir gün, yeni bir Suriye yaşıyoruz. Bu yeni Suriye'yi dünyaya tanıtıyoruz ve dünya yeni Suriye'yi tanımaya başlıyor. Siyasi hedeflerimizi ilerletmek için çaba sarf ediyoruz ve daha önce de belirttiğim gibi, tarihsel bağlarla birbirimize bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını biliyoruz. Ayrıca Rusya'nın bize sağladığı birçok başarıya da güveniyoruz. Rusya bize çeşitli alanlarda yardımcı oldu, maddi olanlar da dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleri ile birbirimize bağlıyız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlişkilerimize yeni bir enerji katmaya ve size yeni Suriye'yi tanıtmaya çalışacağız. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölge genelinde istikrar" ifadelerini kullandı.
AHMED ŞARA'NIN PUTİN'DEN 'BEŞAR ESAD' İSTEĞİ
Diğer taraftan ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi merak edilen soruyu yanıtladı ve Şara'nın gündeminde Esad'ın iadesinin de olduğunu belirtti.
Yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şara, Rusya Devlet Başkanı'ndan başta Beşar Esad olmak üzere Rusya'da bulunan ve savaş suçu işlemiş tüm kişilerin teslim edilmesini isteyecek" dedi.
RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI
Rusya'nın Suriye'deki resmi tek askeri üsleri Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü ve Hımeymim Hava Üssü olarak biliniyor. Moskova, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'ın yanında müdahale ederken bu üsleri yoğun şekilde kullanmış ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ağır hava bombardımanları düzenlemişti.
ŞARA VE RUSYA-ARAB ZİRVESİ
Şara, Çarşamba günü planlanan Rusya-Arab zirvesine katılacaktı ancak Moskova, Gazze Şeridi için ABD'nin ateşkes planının uygulanmasına dahil olan birçok Arap liderin katılımı nedeniyle zirveyi erteledi.
YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN RUSYA İLE İLİŞKİSİ
Suriye'nin yeni yönetimi, Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmaya çalışıyor. Temmuz ayında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yeni yönetimin Rusya'ya giden ilk üst düzey yetkilisi olmuştu. Ocak ayında ise Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve bir heyet, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.
