İşgalci İsrail’den yine ateşkes ihlali! Gazze’ye İHA saldırısında 2 ölü

İsrail ordusunun Hamas ile vardığı ateşkese rağmen Gazze şehrindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'ndeki (Al Ahli Arab Hastanesi) Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze şehrindeki Şucaiyye Mahallesi'nde insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"ASKERLERE YAKLAŞTILAR" BAHANESİ İLE SALDIRI!

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Filistinlilerin ateşkes kararı kapsamında İsrail ordusunun geri çekildiği Sarı Hat'taki konuşlu askerlere yaklaştığı öne sürülerek, "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" ve İsrail kuvvetlerinin bunun üzerine ateş açtığı aktarıldı.

24 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Filistinli kaynaklar ayrıca, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelerde evlere baskın düzenlediğini belirtti. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Fakhari bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9, Refah kentinin kuzeydoğusundaki El-Nasr Mahallesi'nde düzenlediği baskınlarda ise 15 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün 9 Filistinli daha hayatını kaybetmişti

İsrail'in devam eden ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında dün 9 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.