11 Ekim 2025, Cumartesi
Macron açıkladı! Gazze ateşkesine destek için Mısır'a gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 18:23 Güncelleme: 11.10.2025 18:42
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki ateşkese destek vermek amacıyla Pazartesi günü Mısır'a gideceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un iki devletli çözüm ve uzun süreli bölgesel istikrara ilişkin Fransa'nın desteğini ileteceği kaydedildi.

Açıklamada Macron'un Gazze'de barış planında atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceği de kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi gerçekleştirmesi plananlan Mısır ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin lideri ile Gazze için bir zirve düzenleyeceği açıklanmıştı.

