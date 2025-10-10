ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması! "Gümrük vergilerinde büyük bir artış yapacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri ve diğer üretim girdilerine yönelik ihracat kontrolleri planladığını öne sürerek, bu gelişmeye karşılık olarak Çin ürünlerine uygulanacak gümrük vergilerini artıracaklarını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, "Çin'de çok garip şeyler oluyor! Son derece saldırgan bir tutum sergiliyorlar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere, nadir toprak elementleriyle ilgili her üretim unsuruna ihracat kısıtlaması getirmek istediklerini belirten mektuplar gönderiyorlar. Bu, piyasaları tıkayacak ve dünya genelindeki ülkeler için yaşamı zorlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Trump, son altı ayda Çin ile ilişkilerin "çok iyi" ilerlediğini ancak bu ani ticari hamlenin hem kendisi hem de "özgür dünya liderleri" için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in uzun süredir "manyetik ve diğer elementlerde tekel pozisyonu oluşturduğunu" belirterek, bu durumun "kasıtlı ve düşmanca bir strateji" olduğunu dile getirdi.

"ABD'nin de Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonları var, ancak şimdiye kadar bunları kullanmak için bir nedenim olmamıştı, şimdiye kadar!" diyen Trump, Çin'in gönderdiği mektubun "birçok sayfadan oluştuğunu" ve hangi elementleri diğer ülkelere vermeyi durdurmak istediklerinin ayrıntılı biçimde listelendiğini ifade etti.

Trump ayrıca, bu gelişmenin Orta Doğu'da "üç bin yıl sonra sağlanan barışın" ilan edildiği günle çakışmasının "tesadüf olup olmadığını" sorguladı.

ABD Başkanı, Çin'in tutumuna yanıt olarak ekonomik önlemler alacaklarını belirterek, "Çin'in tekel oluşturduğu her elemente karşılık bizde iki tane var. Bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştim, ama belki de zamanıdır. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, ABD'ye ithal edilen Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış" dedi.