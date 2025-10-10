ABD’de mühimmat tesisinde patlama! Ölü ve kayıplar var
ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu duyurdu.
Patlama, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden bir tesiste gerçekleşti.
Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu söyledi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Davis soruşturmanın günler sürebileceğini kaydetti.
Hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.
Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İradeleri çelikten! Yıllarca beklemeyi göze alan en sabırlı 4 burç
- Kahvaltınızdaki ‘masum’ alışkanlık aslında düşmanınız! Uzmanlar uyardı: Kaşık kaşık şeker tüketiyormuşuz
- Atmayın, yiyin! Uzmanlar açıkladı: Kararan avokadonun bilinmeyen gerçekleri
- Zeka testi: Ters 39’lar arasında 93 sayısı gizleniyor! Görenlerin yalnızca yüzde 5’i 8 saniyede bulabildi
- B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği önlemenin lezzetli yolları
- DKMP 240 Personel Alımı 2025: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı…
- 2025-2026 EuroLeague | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?
- Maria Corina Machado kimdir? 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado kaç yaşında, nereli?
- Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi
- KPSS PUAN TÜRLERİ 2025: KPSS P1, P2, P3, P48 nedir? Hangi mesleklerde kullanılır?
- Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 10 Ekim hava durumu raporu