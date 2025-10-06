İsrail 171 aktivisti sınır dışı etti! Greta Thunberg: Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar

FOTOĞRAF (REUTERS)

"GÖZLERİMİZİ GAZZE'DEN AYIRMAMALIYIZ"

Küresel Sumud Filosu'nun evrensel bir dayanışma hikayesi olduğunu aktaran Thunberg, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor." dedi.

"Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız." mesajını veren Thunberg, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in i24News kanalının haberinde, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in ülkeden sınır dışı edileceği aktarmıştı.

Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği kaydedilmişti. Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.