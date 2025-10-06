İsrail 171 aktivisti sınır dışı etti! Greta Thunberg: Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar
Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu aktivistler Yunanistan'a geldi. Thunberg, yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.
Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti.
FOTOĞRAFLARI SERVİS EDİLDİ
İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.
Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.
Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra İsrail'in sınır dışı ettiği Thunberg ve çok sayıda aktivist Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılandı.
Thunberg, burada yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.
"GÖZLERİMİZİ GAZZE'DEN AYIRMAMALIYIZ"
Küresel Sumud Filosu'nun evrensel bir dayanışma hikayesi olduğunu aktaran Thunberg, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor." dedi.
"Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız." mesajını veren Thunberg, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in i24News kanalının haberinde, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in ülkeden sınır dışı edileceği aktarmıştı.
Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği kaydedilmişti. Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.
Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.
Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce aktivisti alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.
