İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı: Gvir denilen gavur!

"ÖLMEYE GELDİK ZATEN"

Bu birlik beraberlik için bütün hanımefendilere, çoluğunu çocuğunu alıp gelmiş olan hanımefendilere sonsuz teşekkür ediyorum. Yani yola çıkışımız ayrı bir heyecandı ama bariyeri yarıp da, hani ablukayı yarıp da büyük teknelerimiz bizim ele geçirildi. Alma ve Sirius gemileri ele geçirildi, biz onları telsizle duyduk. Sonrasında ne yapacağımıza dair bir bilgimiz yoktu.

Yani çünkü ben önce Tunus'a gittim katılmaya, sonra omzumdaki kırık tekerrür etti zannedip döndüm, başka bir rahatsızlık varmış omzumda. Dolayısıyla o arada anlattılar mı, anlatmadılar mı bilmiyorum. Yani amiral gemiler ele geçirilirse bizim ne yapacağımızı bize söylemediler. Allah razı olsun Bekir Develi dedi ki, 'Oylama yapalım arkadaşlar, artık yolun sonundayız.' Gelmek istemeyen söylesin. Yani oy çokluğu, oy birliği ne olursa 'Devam etmek isteyen var mı, kalmak, teslim olmak isteyen var mı?' Çok şükür. Biz ölmeye geldik zaten dedik. Yani ama tabii amacımız ölmek değildi, yaşamak ve yaşatmaktı ama bu olmayacaksa hiç olmazsa onun uğrunda ölmeyi istedik. 'Gideceğiz' dedik ve biz ana gemiler yakalandıktan sonra 7 saat daha gittik.