İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı: Gvir denilen gavur!

"KOLALARLA KARŞILADILAR"
Yani 'Su verir misiniz, ilaç içeceğim?' diye kendi adıma değil ama yaşlı İskoçyalı kadın için rica ettim, tamam mı? 'Lütfen' dedim, 'Su verin, kadın ilaç içecek, ilacını verin' falan. 'Vağh!' diyor, domuz gibi. Hepsinin elinde kola vardı arkadaşlar. Bizi kolalarla karşıladılar. Yani o kolaları içenleri Allah'a havale ediyorum. Zehir zıkkım olsun! Evet, kim içiyorsa da zehir zıkkım olsun.
"MOSSAD AJANLARINA PABUÇ BIRAKMAYIN"
Ama çok fazla şu anda MOSSAD ajanı, fitne yaratmak için sanki Müslümanmış gibi mesaj yazıyorlar. Hepimizin paylaşımlarının altına. Onlara pabuç bırakmayın, olur mu? İşte 'Gitti de ne bileyim şov yaptı geldi' diyorlarmış. İşte 'Ulaşamadı sanki bir zafer yapmış gibi.'
"TÜRKİYE NE KADAR BÜYÜK BİR DEVLET DEDİLER"
Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları öyle bir karşıladı ki bizi... Sanki özel hostesler seçilmişti. Şefkatle! Şefkate o kadar çok ihtiyacımız vardı ki! Ve turistlerin, o yabancı esirlerin hepsi ağladı. 'Türkiye ne kadar büyük bir devlet' dedi. Gurur duyduk.
Hazreti Yusuf'u kuyuda aç bırakmayan Allah, bizden de açlık düşüncesini, susuzluğu yemin ediyorum aldı. Hazreti Musa'dan korkuyu alan Allah, bizden korkuyu aldı. Bunların hiçbirini biz kendimiz yapmadık, yapamazdık. Allah'ın izniyle oldu her şey. Ben tekrar tekrar dualarıyla, paylaşımlarıyla destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şunu unutmayalım: Bütün dünyada sadece 16 milyon Yahudi var. Bunların kaçı Siyonist bilmiyorum. En az 8 milyon Siyonist olduğu söyleniyor. Biz kaç milyarız? 2 milyarız güya 2 milyarız. 2 milyar Müslüman eğer kahvesinden, kolasından, kredi kartından şundan bundan hala vazgeçemiyorsa, o 2 milyarın içinde saymayacak kendini. 1.
İşte biz diyelim ki 1 milyar Müslümanız. 1 milyar insan bir kere tükürse, 8 milyon insanı biz tükürüğümüzle boğmuş oluruz. Yani korkmayacağız, tamam mı? Korkmayacağız. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım. Kendi ürünlerimizi kendimiz üretelim. Kendi savaş uçaklarımızı kendimiz yapalım. Zaten bunların affedersiniz de biraz kaba olacak, kudurmalarının sebebi bu. Bir türlü bizi zayıflatamadılar. Ekonomik kriz yaptılar, doları yükselttiler, bilmem ne yaptılar. Hala biz bak burada tek yüreğiz. Başı açığı, kapalısı, hepimiz birlikteyiz, tamam mı? Çünkü bir insan vatansız kalırsa hiçbir şeyi kalmamış demektir.
"TİKTOK'LARINIZI SİLİN"
Biz acaba çocuklarımıza kimleri rol model olarak gösteriyoruz? Altına, hurmayı koyup, tesbihi koyup çırılçıplak masanın üstünde poz veren sahte edepsizleri mi örnek aldırıyoruz? Allah rızası için TikTok'larınızı silin. Allah rızası için çocuklarınızı cep telefonuna mahkum etmeyin, tamam mı? Rica ediyorum. Biz kimleri çocuklarımıza rol model olarak gösterirsek, onlar da büyüdükleri zaman Nene Hatun'un, Nesibe Hatun'u örnek aldığı gibi alacaklar. Lütfen en çok biz örnek olalım evlatlarımıza, tamam mı? Bu bizim görevimiz diye düşünüyorum.