29 Eylül 2025, Pazartesi
Netanyahu'ya dostundan ziyaret darbesi! Milei resmen "gelme" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.09.2025 16:08 Güncelleme: 28.09.2025 16:30
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail ile yakın ilişkilere sahip olmasına rağmen halkın tepkisinden çekinerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.

Arjantin'de Gazze protestoları, ArşivArjantin'de Gazze protestoları, Arşiv

OY KAYBI ENDİŞESİ "DOSTUNA" HAYIR DEDİRTTİ

Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail işgal güçlerinin Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Knesset'teki özel oturumda (Arşiv)Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Knesset'teki özel oturumda (Arşiv)

BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle hemen hemen boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.

