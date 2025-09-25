Slovenya’dan katil Netanyahu’ya şok: İstenmeyen kişi ilan edildi

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic (Arşiv)

Grasic, yaptığı açıklamada, "Bu önlem İsrail halkına yönelik değildir. Ancak Slovenya, İsrail hükümetine uluslararası mahkeme kararlarına ve uluslararası insani hukuka tam saygı gösterilmesini beklediğini net şekilde iletmektedir" dedi.

ULUSLARARASI MAHKEMELERDEN KRİTİK KARARLAR

Grasic, Uluslararası Adalet Divanı'nın Temmuz 2024'te verdiği karara dikkat çekerek, bazı İsrail politikalarının ve uygulamalarının hem insan hakları hem de insani hukuk açısından ihlal oluşturduğunu vurguladı. Slovenya dahil tüm devletlerin, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığından kaynaklanan hukuka aykırı durumu tanımamaları veya sürdürülmesine katkıda bulunmamaları gerektiğini" söyledi.

Ayrıca Grasic, 16 Eylül 2025 tarihli BM İnsan Hakları Konseyi bağımsız soruşturma komisyonu raporuna atıfta bulunarak, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin "soykırım" niteliğinde olduğunu vurguladı. "BM, ilk kez İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını soykırımla nitelendirdi" dedi.

DAHA ÖNCEKİ PERSONA NON GRATA KARARLARI

Slovenya hükümeti, Temmuz ayında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de benzer şekilde persona non grata ilan etmişti. Bakanlar, "soykırımcı açıklamalarla şiddeti kışkırttıkları ve ciddi insan hakları ihlallerine neden oldukları" gerekçesiyle hedef alınmıştı.

FİLİSTİN'E MALİ DESTEK: 1,2 MİLYON EURO

Netanyahu'ya karşı alınan kararın yanı sıra Slovenya, Filistin Yönetimi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1,2 milyon euro ($1,3 milyon) katkı payını onayladı.

Grasic, bu katkının Fransa, İspanya, Norveç ve Suudi Arabistan öncülüğündeki girişimin bir parçası olduğunu belirterek, Slovenya'nın insani çabaları ve Filistin sorununa diplomatik desteği nedeniyle davet edildiğini söyledi.

Grasic, "Slovenya, 4 Haziran 2024'te Filistin devletini tanıdı ve iki devletli çözüm girişimlerine aktif katılım sağlıyor. Bu nedenle siyasi desteği mali kaynaklarla da pekiştirmek hayati önem taşıyor" dedi.