NASA Ay’a insanlı görevin tarihini açıkladı

NASA'nın, Artemis II göreviyle 2026'nın başlarında astronotları Ay yörüngesine göndermeye hazırlandığı bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II göreviyle 2026'nın başlarında astronotları Ay yörüngesine göndermeye hazırlanıyor. Bu, yarım yüzyıldan uzun bir süredir Ay'ın etrafında yapılacak ilk insanlı uçuş olacak. NASA yetkilileri, yaşanan ertelemelerin ardından Artemis II'nin en geç Nisan 2026'da fırlatılabileceğini açıkladı. Ajansın üst düzey yöneticilerinden Lakiesha Hawkins, "Bu taahhüdümüzü yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Görevde üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronotun bulunacağı belirtildi. Astronotların; Christina Hammock Koch (NASA), Reid Wiseman (NASA, görev komutanı), Victor Glover (NASA) ve Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı) olduğu kaydedildi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın Ay'ın etrafında dolaşacağı ancak yüzeye inmeyeceği aktarıldı. Ay'a iniş hedefinin ise Artemis III göreviyle gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Artemis II'nin başarıyla tamamlanması halinde, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez Ay yörüngesine astronot gönderilmiş olacağı da belirtildi.