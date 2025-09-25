Katliamcı İsrail ordusu Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu

Husi yönetimindeki Al Masirah TV'nin bildirdiğine göre, İsrail güçleri Perşembe günü Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. Haber kanalı, saldırıyla ilgili henüz başka bir detay vermedi.

İsrail basınına göre Yemen'deki saldırı hem hava hem denizden gerçekleştirildi.

Saldırı, isyancı lider Abdulmalik el-Husi'nin haftalık televizyon konuşmasının yayınlanmasının hemen öncesinde gerçekleşti.