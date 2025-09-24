Başkan Erdoğan "memnunum" demişti! BM'deki Gazze Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı: Derhal ateşkese varılmalı

(Foto: AA)

Öte yandan Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin Trump ile işbirliği yapma taahhütlerinin yinelendiği kaydedilen bildiride, Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderlerinin savaşı sona erdirmek, adil ve kalıcı bir barışın kapılarını açmak için Trump'ın liderliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların Gazze'de yeniden inşa için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın yanı sıra güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğini desteklemek gerektiğini vurguladığı kaydedilen bildiride, Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu vurgulandı.

Bildiride, katılımcıların toplantının barış ve bölgesel işbirliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekildiği ifade edildi.