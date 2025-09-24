Başkan Erdoğan "memnunum" demişti! BM'deki Gazze Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı: Derhal ateşkese varılmalı
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ve Müslüman ülkelerin liderleri, BM'nin ilk gününde Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Gazze Zirvesi'ne katılmıştı. Trump ile yan yana oturan Başkan Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilere "zirveden çok memnunum, sonucu da hayrolsun." demişti. ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapılırken, Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz duruma, insani felaket ile yüksek can kayıplarına, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçlarına ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM Genel Merkezi'nde dün düzenlenen ABD ile Türkiye dahil İİT üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisi yayımlandı.
Bildiride, katılımcıların Gazze'nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladıkları ve Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtildi.
Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin toplantıyı düzenleyen ABD Başkanı Trump'a teşekkürlerini sunduğu belirtilen bildiride, "Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ile tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, "Liderler, savaşın sona ermesi ve derhal bir ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bunun hem rehinelerin serbest bırakılmasını hem de yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını, ayrıca adil ve kalıcı bir barışa giden ilk adım olacağını belirtmişlerdir." denildi.
Öte yandan Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin Trump ile işbirliği yapma taahhütlerinin yinelendiği kaydedilen bildiride, Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderlerinin savaşı sona erdirmek, adil ve kalıcı bir barışın kapılarını açmak için Trump'ın liderliğinin önemini vurguladığı belirtildi.
Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Katılımcıların Gazze'de yeniden inşa için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın yanı sıra güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğini desteklemek gerektiğini vurguladığı kaydedilen bildiride, Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu vurgulandı.
Bildiride, katılımcıların toplantının barış ve bölgesel işbirliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekildiği ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?
- FC 26 (FIFA 2026) ne zaman çıkıyor? EA Sports FC 26 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda oynanabilecek?
- TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
- Çikolata ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığı için bilimsel araştırma ortaya çıktı! Ölüm riskini %27 oranında...
- Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi
- AJET 9 DOLAR YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI: AJet indirimli bilet kampanyası uçuş tarihleri ne zaman, hangi ülkelerde geçerli?
- 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Gıdaların taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? En taze ürünü seçmenin püf noktaları
- 24 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
- SİNEMA FESTİVALİ ne zaman? 80 TL sinema bileti kampanyası hangi salonlarda ve filmlerde geçerli olacak?