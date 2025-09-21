ABD’den flaş Suriye kararı! Geçici koruma süresi kaldırıldı

21 Eylül 2025, Pazar
Giriş: 21.09.2025 10:41 Güncelleme: 21.09.2025 10:50
ABD, Suriye vatandaşları için geçici koruma statüsünü kaldırdığını ve ülkeden ayrılmaları için 60 gün süre verdiğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından, Suriyelilere verilen geçici koruma statüsüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "Suriye'deki koşullar, artık vatandaşlarının ülkelerine dönmesini engellemiyor. Suriye, yaklaşık 20 yıldır terörizm ve aşırılığın yuvası oldu ve Suriyelilerin ülkemizde kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır" görüşüne yer verildi.

60 GÜN SÜRE VERİLDİ: 1000 DOLAR NAKİT VE ÜCRETSİZ UÇAK BİLETİ

Suriye vatandaşlarına ABD'den ayrılarak ülkelerine dönmeleri için 60 gün süre verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilere ilgili kurumlara başvurmaları durumunda ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte olası yasal göç için fırsat sağlama olanaklarının sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, 60 gün dolduktan sonra, geçici koruma kapsamında kabul edilen ve gönüllü sınır dışı işlemlerine başlamamış tüm Suriye vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve sınır dışı edilecekleri uyarısında bulunularak, bu kişilerin ABD'ye dönmelerine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

