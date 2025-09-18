18 Eylül 2025, Perşembe
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: İsrail ile güvenlik görüşmeleri yakında sonuçlanabilir

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 05:52 Güncelleme: 18.09.2025 05:52
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" söyledi. Olası bir güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu ifade eden eş-Şara, "Anlaşma, Suriye’nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü garanti altına almalıdır" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail ile olası güvenlik anlaşmasına dair önemli açıklamalar geldi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" belirten eş-Şara, buna rağmen "normalleşmenin şu anda masada olmadığını" vurguladı.

Güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu söyleyen eş-Şara, "Anlaşma, Suriye'nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü garanti altına almalıdır" dedi. İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin sonuç vermesi halinde bunun diyaloğun devamına katkı sağlayabileceğinin sinyalini veren eş-Şara, "Güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka anlaşmalara da varılabilir" ifadelerini kullandı. Eş-Şara, ABD'nin Suriye'ye İsrail ile güvenlik anlaşmasına varması için baskı yapmadığını ve sadece arabuluculuk rolü oynadığını da sözlerine ekledi.

