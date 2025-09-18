İngiltere'ye "Filistin'i tanımayın" ziyareti mi?

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı sürerken Avrupa ülkelerinden son dönemlerde Filistin'e yönelik destek verilirken bir yandan da Filistin Devleti'ni tanıma yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere önceki aylarda Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Trump'ın bu görüşmesi ile aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP: FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI YANLIŞ

Trump, Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İngiltere'nin Filistin'i tanıma yönündeki kararının neden yanlış olduğunu düşündüğü yönündeki bir soruya ise, "Bu konuda Başbakan Starmer ile bir görüş ayrılığımız var. Aslında bu, nadir görüş ayrılıklarımızdan biri" şeklinde cevap verdi.

Son zamanlarda Türkiye'nin İsrail'e yönelik açıklamaları ise idkkat çekerken Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde "İsrail'i durduracak güce sahibiz" demişti.

Bu gelişmeler sonunda ise Trump'ın Filistin'in tanınmaması yönündeki açıklamaları tepkiye neden oldu. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken derlendirmelerde bulundu.

Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay: İngiltere dahil birçok ülkenin Bileşmiş Milletler'in kritik üyeleri. Filistin'i tanıma sözü verdiğini söylediniz bu ülkelerin.

BM'nin tanıdığı ülke var Katar, 3-5 gün önce İsrail gitti Katar'a bomba attı. Tanınmaktan ziyade Uluslararası hukukun çöktüğü bir dünyada tanımasan en olur tanımasan en olur. Buradaki esas nokta şu, ne aksiyon alacaksınız? Bunun karşısında benim sorum şu, bunun karşısında dünya bu istikamette dur demeyi düşünüyor mu ? Hayır.

Katar dediğimiz ülke de bölgede ABD'nin en önemli bölgedeki müttefiklerinden biri. Tak dedi bombayı attı, herhangi bir gelişme var mı? Yok.

Gerçekten felakete dur diyebilecek mi İngiltere veya herhangi ? Hayır. Orada bir soru var gazetecinin sorduğu o her şeyi ortaya koyuyor. "Siz kendi partinizdeki milletvekillerini ve parti üyelerini rahatlatmak için böyle bir şey söylediniz?" O tabi siyasetç, olarak tam cevap vermiyor ama soruda cevap gizli. "Peki ne zaman tanıtacaksınız?" diye sorulduğunda diyor ki "Hamas bir terör örgütüdür, bu mesele beni düşündürüyor" oradan Trump sırtına vuruyor "Aferin" diyor.

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu Mete Sohtaoglu: İngiltere'nin Avrupa'ya bakışıyla ABD'nin bakışı arasında çok ciddi farklar var. Bu farkları ekim ve kasımdan itibaren Ukrayna sahası başta olmak üzere Ortadoğu, Güney Kıbrıs ve Akdeniz'de görmeye başlayacağız.