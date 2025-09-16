Katar saldırısından ABD haberdar mıydı? Trump o iddialara yanıt verdi!

İsrail'in, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisinin bilgilendirildiği iddialarını değerlendiren Trump, kendisine bilgi verip vermediği sorulan Trump, "Hayır." diye cevap verdi.

Trump, bu cevabıyla, saldırı öncesi Netanyahu'nun kendisini arayıp bilgilendirdiğine dair iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce "Trump'ı arayarak bilgilendirdiği" iddialarını reddetti.

NETANYAHU BİLGİLENDİRDİ İDDİASI

ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini, bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu. ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.