Trump Pentagon'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdi! İşte yeni logolu tabelalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.09.2025 23:47 Güncelleme: 15.09.2025 23:49
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin atılan adımlar kapsamında Savunma Bakanlığını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdi. Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin atılan adımlar kapsamında Savunma Bakanlığını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdi.

Pentagon'daki yeni logolu tabelalar görüntülendi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını doğrulamıştı.

Kararnamede ayrıca Savunma Bakanı unvanının "Savaş Bakanı" olarak güncelleneceği ifade edildi. Pentagon'un kamuya açık internet sitelerinden ofis tabelalarına kadar birçok alanda da değişikliğe gidileceği aktarılmıştı. İsim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem yasama hem de yürütme düzeyinde adımlar önermesi talimatı verildiği kaydedilmişti.

