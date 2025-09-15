Trump Pentagon'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdi! İşte yeni logolu tabelalar

Fotoğraf-AA

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını doğrulamıştı.

Kararnamede ayrıca Savunma Bakanı unvanının "Savaş Bakanı" olarak güncelleneceği ifade edildi. Pentagon'un kamuya açık internet sitelerinden ofis tabelalarına kadar birçok alanda da değişikliğe gidileceği aktarılmıştı. İsim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem yasama hem de yürütme düzeyinde adımlar önermesi talimatı verildiği kaydedilmişti.