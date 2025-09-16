16 Eylül 2025, Salı
ABD'de Charlie Kirk adına anma töreni düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.09.2025 03:58
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Utah Valley Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucunda ölen Charlie Kirk için Kongre Binası'nda anma töreni düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki Kongre Binası'nda, Statuary Hall'de Charlie Kirk için anma töreni düzenlendi. Törene Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da katıldı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

